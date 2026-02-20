Tìm người cùng anh chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống

Khoảng thời gian này, sự cô đơn hiện rõ nhất, cảm giác một mình khó giấu nhất.

Thay vì được bên tổ ấm nhỏ, có tiếng bi bô của một trẻ em - hạt mầm của tình yêu rồi tất bật mua sắm, dọn nhà, đi thăm nội ngoại... thì mình lại một mình.

Hay như những cặp đôi đang yêu, cùng nhau đi chơi, một bó hoa... Còn mình thì đối diện với những câu hỏi, những ánh mắt, sự quan tâm của người thân: "Có bạn gái chưa?", "Khi nào cưới?", "Già rồi",... Anh không biết mình nên vui hay nên buồn vì sự quan tâm đó. Tết anh cũng ngại về quê vì sợ đối diện, sợ lại hứa mà không làm được. Anh chỉ biết cười trừ.

Anh muốn tìm em – một nửa phù hợp với mình, một người cùng anh chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống: những cuộc trò chuyện cùng nhau, những bữa ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau... Mình sẽ tôn trọng nhau, tin tưởng nhau.

Anh sinh năm 1987, chưa từng kết hôn, không hút thuốc, không tệ nạn. Mong em gần tuổi anh, làm công việc tự do hoặc công nhân sẽ phù hợp với anh hơn. Anh thích một cô gái tích cực, hòa đồng.

Xin cảm ơn. Chúc mọi người năm mới sức khỏe và hạnh phúc.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ