Tìm người con gái thông minh, vui tính

Anh không được nết gì ngoài sức chịu đựng tốt và lòng bao dung vô bờ bến.

Anh sinh ở Hà Nội, tốt nghiệp đại học Bách Khoa, khoa CNTT, nhà ở gần trường luôn, tìm vợ gần nhà, không có yêu cầu gì hết ngoài gặp nhau trò chuyện thấy hợp và quấn quýt nhau là được. Anh không được nết gì ngoài sức chịu đựng tốt và lòng bao dung vô bờ bến, cho em đánh đập chửi bới cả ngày vẫn cười, miễn không bỏ nhau thì anh chẳng sợ gì.



Lý do lấy vợ: bị ép, lấy để ăn bám.



Lý do lấy vợ gần nhà: không gần cũng được nhưng chắc anh sẽ chuyển sang nhà em ở, nhà anh có thể cho thuê, vì nếu đã yêu rồi anh là thành phần bám em lắm.



Lý do tìm ở đây: Thỉnh thoảng ấn nhầm đọc mới biết hóa ra xã hội còn nhiều cô gái tốt, mà anh không biết làm quen, sợ làm con gái nhà người ta sợ nên viết một bài rồi để trời quyết vậy. Vì nếu em chọn aanh, em là bầu trời của anh.



Anh không dùng mạng xã hội, không dùng zalo, nếu không phải công việc thì cũng lười luôn cả dùng điện thoại. Chắc cách duy nhất để hiểu nhau là gặp gỡ và trò chuyện rồi cùng nhau làm những việc em cảm thấy thoải mái, vì anh quen để người khác đè đầu cưỡi cổ rồi, nên sao cũng được, miễn là có em.



Anh bị nghiện việc để điện thoại ở chế độ máy bay, rất mong em tìm được cách để mình gặp nhau. Nếu em tìm được anh, để cảm ơn anh sẽ cho e đè đầu cưỡi cổ đến cuối đời. Nói nhiều chỉ để tìm người con gái đủ kiên nhẫn đọc đến đây, nên giờ anh mới nói ý chính. Anh thuộc thành phần công tư phân minh, khá nghiêm túc trong công việc và chính sự (ví dụ vợ con - nếu có) nhưng ngoài công việc thì anh nói nhảm cả ngày không biết mệt, chắc em phải thông minh, vui tính một chút. Em không được nâng cao quan điểm, nếu không anh không chắc có chạy về nhà vợ đón em về mãi được không nữa. Mong sớm được trò chuyện cùng em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ