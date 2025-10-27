Tìm người có thể đi cùng em đến hết cuộc đời này

Em sinh năm 1990, kinh doanh tự do, công việc ổn định và tự chủ về kinh tế.

Chào anh, người đàn ông mà em chưa từng quen biết. Em hy vọng qua VnExpress này, em và anh sẽ có thể biết nhau và trở thành những người bạn tốt.

Đây là lần đầu tiên em biết đến chuyên mục hẹn hò trên VnExpress. Em muốn thử mở lòng, tìm một người có thể cùng em chia sẻ và đồng hành trong cuộc sống, công việc, cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại.

Em trầm tính, sống nội tâm, hiểu chuyện và luôn yêu thương gia đình. Hiện em sống cùng gia đình ở TP Đà Nẵng. Em sinh năm 1990, kinh doanh tự do, công việc ổn định và tự chủ về kinh tế.

Em từng kết hôn và ly hôn ba năm rồi, vì chồng cũ ngoại tình, cờ bạc và vũ phu. Em chưa có con. Từ khi ly hôn, em sống cùng gia đình. Khoảng thời gian đó thật sự tồi tệ với em, mỗi ngày em chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ. Sáng đi làm, tối về chỉ nằm trong phòng với bốn bức tường trắng, suy nghĩ về mọi điều, tự trách ông trời sao lại đối xử bất công với mình như vậy.

Sau này, được gia đình và bạn bè động viên, em dần hiểu ra và suy nghĩ thoáng hơn. Hiện tại, em đã nghĩ thông suốt rồi. Sau lần đổ vỡ đó, em muốn viết lên những cảm xúc thật lòng của mình và mở lòng lần nữa để tìm một người có thể chia sẻ, đồng hành cùng nhau trong cuộc sống và công việc, cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại.

Em hy vọng, qua trang báo này, em sẽ tìm được tình yêu chân thành, nghiêm túc, một người biết yêu thương và luôn tôn trọng nhau.

Mong anh và em có thể tìm thấy sự đồng điệu nơi nhau, cùng nhau viết nên một trang sách mới mang tên "Em và anh", và có thể cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, anh nhé.

