Tìm người có mặt trong bức hình cưới của em

Đọc nhiều bài viết của các đôi nên duyên nhờ chuyên mục nên em cũng thử tìm kiếm cơ hội cho mình.

Em viết bài này vào cuối ngày, trời mưa rất to. Không có ai chờ đón đi lượn lờ nên em lại tranh thủ đi làm nail, spa, tự thưởng cho mình những phút giây thư giãn. Em sống cách Hà Nội 50 km. Nếu anh ở đâu đó mà ngại khoảng cách, chúng ta sẽ hơi khó để tìm hiểu.

Là con gái chưa lập gia đình, em được nhiều người từ anh em, bạn bè, họ hàng giới thiệu nhưng chưa gặp được người phù hợp. Hơn nữa ở thời điểm này, có thể các đối tượng xung quanh em ngày càng bị thu hẹp nên em thử tìm kiếm ở đây, biết đâu lại tìm được chân ái của mình. Bắt cá ngoài đại dương vẫn nhanh hơn bắt cá trong ao, đúng không anh?

Em 35 tuổi, công việc tốt, chưa từng lập gia đình, thu nhập đủ nuôi bản thân và một đứa con sau này. Tuy không giàu có nhưng em có một chút tích lũy nhỏ, đủ để tự lo được cho bản thân và không phải phụ thuộc anh về kinh tế. Em có hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo sức khỏe cho mình và không là gánh nặng cho người thân nếu ốm đau xảy ra.

Về hình thức, em không có được chiều cao như ý. Yếu tố đó không thể thay đổi được, tuy nhiên em có vài điểm bù vào. Khuôn mặt được cho là đáng yêu, xinh xắn. Đó là nhận xét của mọi người xung quanh. Em tự thấy mình khá điệu đà, khi ra ngoài ăn mặc váy áo thấy khá ổn. Đặc biệt em đầu tư vào skincare và chăm sóc da nên khá hài lòng với làn da mộc của mình khi bỏ make up.

Gia đình em cơ bản, bố mẹ 60 tuổi, đều có lương hưu nên không phụ thuộc con cái. Tính cách của em hiền lành, không đanh đá, nói vừa phải. Nếu gặp người lạ hoặc chỗ đông người, em "chém gió" thoải mái nhưng khi có hai người, em lại chỉ thích im lặng, không nói gì. Em sống biết điều, biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thích tự tay nấu ăn cho người yêu thương của mình. Em chắc chắn là người rất lãng mạn, ngọt ngào khi yêu, không thích kiểm soát cuộc sống của bạn đời sau này. Cả vợ và chồng nên nên có một khoảng trời riêng của mình.

Em thuộc kiểu người khá lý trí nhưng thực ra lại sống tình cảm, dễ xúc động, hay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Em thích các hoạt động thể thao. Trước Covid, em đi tập ở phòng tập và đầu tư khá nhiều vào quần áo tập nhưng bây giờ thì tập ở trong phòng thôi. Thực sự là tập trong phòng nhiều khi nản, trải thảm ra nằm coi người ta tập rồi lại gấp thảm vào.

Em thích đi du lịch, khám phá thiên nhiên, rất yêu thích vẻ đẹp tự nhiên; không thích những nơi quá ồn ào náo nhiệt, tuy nhiên nếu tham gia vào các cuộc vui cũng hết mình.

Điều em tìm kiếm ở anh là bản lĩnh, có sự nghiệp tốt và kinh tế vững. Mong anh có tri thức. Em chắc chắn không phụ thuộc anh về kinh tế nhưng nếu chúng ta xây dựng gia đình, em muốn đảm bảo một tương lai tốt cho con cái sau này.

Em không quan trọng ngoại hình của anh nhưng không thích mẫu đàn ông mập, nói nhiều và nói lời văn hoa quá. Có lẽ do trưởng thành nên em thích những gì thuộc về hành động hơn. Ví dụ bất ngờ tặng em món quà, bó hoa nhỏ. Điều đó làm em rung rinh nhiều lắm, dù tất cả những thứ đó em đều tự mua được. Nhưng con gái đặc biệt thích yêu chiều mà anh.

Lý do chính em còn ế đến bây giờ là lo sợ cuộc sống hôn nhân phức tạp, lo mất đi sự tự do, lo không làm tốt được vai trò người vợ, người mẹ, chứ em chuẩn girl, "mê trai" 100%. Hy vọng tìm được người giúp em can đảm vượt qua nỗi sợ này và háo hức bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Em tò mò về quãng đường phía trước lắm rồi. Em mơ một bức hình cưới mà em cười thật hạnh phúc và có anh trong đó. Hy vọng anh cũng thích đi du lịch để ta có thể cùng nhau chụp những bức hình thật đẹp.

Nếu anh thấy em phù hợp, hãy gửi mail cho em nhé.

