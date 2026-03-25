Tìm người chồng tốt bụng ở Hà Nội

Mình là người phụ nữ trung niên, sinh năm 1977, chưa từng kết hôn và chưa từng sinh con. Mình độc thân suốt những năm qua và đang hy vọng tìm được một nửa của mình qua bài viết này.

Gia đình mình có hoàn cảnh tốt, hiện tại mình vẫn sống cùng bố mẹ tại trung tâm Hà Nội. Về trình độ, mình tốt nghiệp đại học từ rất lâu rồi, đang làm nhân viên tại một trung tâm giáo dục gần nhà. Về sở thích cá nhân, mình thích nấu ăn, đi du lịch, xem phim và thời sự, nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè, trang trí nhà cửa. Mình cũng thường đi bộ và tập luyện để rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Mong muốn của mình là gặp được người đàn ông độc thân (chưa từng kết hôn, góa vợ hoặc đã ly hôn), có con riêng hoặc không có con riêng, sống tại thủ đô Hà Nội và có công việc, hoàn cảnh ổn định. Mình là người thành thật và vui vẻ nên cũng mong gặp được một nửa vui vẻ, chân thành như vậy.

Để biết thêm về mình, bạn có thể liên lạc qua bài viết này, mình sẵn sàng chia sẻ để hai bên tìm hiểu nhau. Biết rằng mình đã lớn tuổi, nhưng chắc vẫn chưa quá muộn để tìm kiếm một nửa yêu thương. Hy vọng các bạn đọc sẽ cảm thông và không ném đá vào ước muốn giản dị của mình.

Chúc các bạn vui.

