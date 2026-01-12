Tìm người biết yêu thương, tôn trọng và trân quý gia đình

Em có ngoại hình ưa nhìn, gương mặt luôn tươi cười và tính cách vui vẻ, hòa đồng.

Em sinh ra và lớn lên tại Thái Bình trong một gia đình bình thường, luôn coi trọng nếp sống gia đình, sự gắn bó và yêu thương giữa các thành viên. Gia đình em theo đạo, vì vậy từ nhỏ em đã được nuôi dưỡng trong môi trường đề cao các giá trị đạo đức, lối sống lành mạnh và biết quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh. Cuộc sống của em nhìn chung nhẹ nhàng, ổn định và không quá phức tạp. Sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông, em được bố mẹ tạo điều kiện cho đi du học.

Sáu năm học tập và sinh sống ở nước ngoài đã giúp em có thêm nhiều trải nghiệm và sự trưởng thành, để rồi em quyết định trở về Việt Nam nhằm phát triển sự nghiệp lâu dài. Hiện tại, em đảm nhiệm vị trí trưởng phòng đối ngoại của một công ty Hàn Quốc, có công việc và thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, em cũng tham gia đầu tư, kinh doanh cùng bạn bè.

Theo nhận xét của những người xung quanh, em có ngoại hình ưa nhìn, gương mặt luôn tươi cười và tính cách vui vẻ, hòa đồng. Đến thời điểm hiện tại, em vẫn chưa có mối tình đầu. Em mong muốn được kết nối với một người đàn ông trong độ tuổi 31–35, cao trên 1m7, ngoại hình ổn và có nền tảng kinh tế ổn định, chín chắn và trưởng thành hơn em. Em mong tìm được một người biết yêu thương, tôn trọng và trân quý gia đình mình. Nếu có sự đồng điệu và thiện cảm, em hy vọng cả hai có thể cùng nhau xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài trong tương lai. Kết thúc bài viết, em cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng cuối này và cũng thật sự mong có thể gặp được người cùng tư duy để có thể nói chuyện một cách nghiêm túc ạ.

