Tìm người biết tôn trọng, chia sẻ và nhường nhịn nhau

Mình cao trên 1m7, ngoại hình ổn, công việc ổn định, bạn bè và đồng nghiệp cùng người thân quý mến.

Nhiều lần phải tự động viên bản thân cầm điện thoại lên và viết những dòng chia sẻ trên trang VnExpress để tìm kiếm cho mình một cơ hội. Ai rồi trước khi quen nhau chẳng là người xa lạ đúng không bạn? Bản thân không gạt đi cái ngại ngùng, cái tôi xuống, vượt qua vùng an toàn thì đâu có cơ hội cho mình được gặp gỡ, làm quen tìm hiểu đối phương.

Mình xin được giới thiệu đôi chút về bản thân cho người bạn xa lạ sắp được làm quen. Mình sinh sống và làm việc ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Chắc do đường tình duyên lận đận nên tới giờ hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa có duyên gặp gỡ người mình thương. Mình làm về kỹ thuật, nhiều nam giới, cơ hội quen các bạn nữ cũng ít. Đó cũng là lý do mình phải mạnh dạn lên đây tìm bạn gái.

Mình nghĩ để đến với nhau thì cần chữ "hợp". Hợp nhau về hoàn cảnh, kinh tế gia đình. Hợp nhau về cách đối nhân xử thế, giao tiếp với bạn bè, người thân trong gia đình, nội ngoại. Hợp nhau về cách nói chuyện, quan điểm sống (tránh việc ông nói ra câu nào là bà ngứa ngáy tay chân câu đấy). Để khoác vai đồng hành được với nhau cần biết đồng cảm, tôn trọng, chia sẻ và nhường nhịn nhau. Điểm yếu, điểm xấu ai mà chẳng có, không nên nghĩ mình là phiên bản tốt rồi áp đặt đối phương sửa đổi để phù hợp với mình. Biết thích nghi để hòa hợp với nhau, biết gạt bỏ cái tôi xuống để giữ gìn những điều tốt đẹp và giá trị đúng không bạn.

Về bạn, mình không có yêu cầu gì cả, bởi mình đang tìm kiếm cơ hội trò chuyện rồi tìm hiểu, nếu hợp nhau mới tính đến chuyện xa hơn. Nếu bạn đọc được bài viết của mình, cũng tìm kiếm mối quan hệ thì gửi thư cho mình nhé. Biết đâu đấy từ người xa lạ lại thành người thân. Mình chờ thư của bạn.

