Tìm người biết cách yêu

Mình tìm người cùng đi trên hành trình thấu hiểu nội tâm, tìm kiếm sự bình yên chứ không phải phô diễn để chứng tỏ bản thân với xã hội.

Có một sự thật đó là không phải ai từng trải qua nhiều mối tình, thậm chí là đã kết hôn hay kết hôn nhiều lần thì đồng nghĩa với việc họ đã biết cách yêu. Cho nên tình yêu lẽ ra là một điều đẹp đẽ nhưng vì không biết cách yêu mà người ta đã mang cho nhau đau khổ thay vì yêu thương. Không phải lúc nào cũng do sự phản bội mới làm con người ta đau khổ, mà sự đau khổ đến từ việc không hiểu nhau hay thậm chí là không hiểu bản thân.



Có những người rõ ràng nhân phẩm không tệ, điều kiện cũng không tệ nhưng tại sao lại không có một tình yêu và hôn nhân tốt đẹp? Họ sai ở việc lựa chọn, họ sai ở việc không hiểu chính mình. Kể cả khi họ chọn đúng, chọn được một người tốt nhưng hai người vẫn đổ vỡ là do hai người đã không biết cách yêu, do không hiểu những cảm xúc của bản thân mình, hay không hiểu những ngôn ngữ mà đối phương truyền tải. Dù cho hai bên có sự bình tĩnh đối thoại để hiểu nhau nhưng không đủ trí tuệ để có thể hiểu nhau nên mối quan hệ vẫn thất bại. Những lý do như khác biệt điều kiện hoàn cảnh, trình độ, tư duy đó chỉ là phần ngọn, cái gốc bên trong vẫn là không hiểu nội tâm của chính mình và đối phương. Cho nên dù hai người tốt gặp nhau vẫn đổ vỡ.



Có những người thừa nhận rằng họ có một cuộc hôn nhân, gia đình tốt đẹp, bạn đời của họ không hề làm gì có lỗi nhưng đến một ngày họ nói rằng họ chán cuộc hôn nhân đó và muốn tìm một mối quan hệ mới. Có thể vì họ gặp một người mới thú vị, hay gặp lại người cũ trong một hình ảnh mới và thế là họ liền say đắm vào đó. Sự mới mẻ mang họ thoát khỏi sự nhàm chán mà họ không biết rằng đó chỉ là những cơn cảm xúc nhất thời, hay kể cả họ biết nhưng lại không đủ nghị lực để chống lại điều đó cho nên những việc làm sai trái bắt đầu.



Có những người chọn đối phương bằng những tiêu chí mà xã hội cho rằng là tốt, họ chọn một người có trình độ, một người có điều kiện ổn, một người có ngoại hình khá. Họ cho rằng người đó sẽ là phù hợp để kết hôn nhưng không dựa trên nền tảng của sự thấu hiểu. Điều ta hay nghe đó là hai từ "không ngờ", sống với nhau nhiều năm mới biết quá khứ của nhau, sống với nhau mới thấy đối phương không hề giống như lúc tìm hiểu. Bởi vốn dĩ họ đến với nhau với những lớp mặt nạ, họ diễn vai mà đối phương bị thu hút để chiếm được nhau. Nếu mỗi người không bị điều kiện hóa thì có lẽ đã không nhìn nhau qua lớp mặt nạ.



"Người nào biết điều gì là tốt đẹp thì họ sẽ biết cách để yêu thương chúng. Vậy làm sao một người không biết điều gì là tốt hay xấu lại có thể có khả năng để yêu thương? Cho nên quyền năng để yêu thương chỉ thuộc về người có trí tuệ".



Một người yêu hoa thực sự không phải vì họ thích màu hồng, họ thích màu đỏ hay họ thích màu xanh của loài hoa. Họ thích hoa bởi vì những sự tích của nó. Một người yêu hoa không phải là người biết cắm hoa đẹp mà người yêu hoa là người biết cách trồng hoa, họ hiểu nó phù hợp với nhiệt độ, độ ẩm bao nhiêu, họ biết nó thích bóng râm hay trời nắng. Họ càng không nỡ ngắt nó lìa cành để cắm vào bình để chỉ mình họ ngắm vì khi nó lìa cành sẽ rất nhanh phai tàn. Chỉ có bông hoa được chăm sóc và sống trong mảnh đất màu mỡ mới có thể rực rỡ được lâu.

Người ta bị thu hút bởi vẻ bề ngoài, tiền bạc, quyền lực đó chỉ là ham muốn. Chỉ khi họ có sự thấu hiểu, và muốn gắn bó với đối phương thì khi đó tình yêu mới thực sự bắt đầu. Tình yêu là sự lựa chọn nhưng không phải lựa chọn nhan sắc, lựa chọn tiền bạc, lựa chọn quyền lực mà là chọn thấu hiểu, chọn kiên nhẫn, chọn tha thứ và chọn ở lại.



Mình là người mà mỗi ngày luôn đi khám phá nội tâm của chính mình. Chỉ khi hiểu được chính mình thì mới có thể hiểu người khác hay cũng như biết cách tự chữa lành chính mình và yêu chính mình thì mới có thể yêu người khác. Vậy cho nên mình cũng tìm kiếm một người đang đi trên hành trình đó. Thay vì những câu hỏi về điều kiện hoàn cảnh trước tiên thì hãy tìm hiểu thế giới nội tâm của nhau. Đương nhiên để hiểu nhau thì cả hai phải sống thật chứ không phải đến với nhau bằng lớp mặt nạ. Dù quá khứ không tốt đẹp cũng hãy thành thật và đối mặt chứ đừng chỉ trình diễn những điều tốt đẹp. Một số người sẽ thấy mình rất đáng sợ hay nhàm chán vì có thể họ đang nhìn thấy tấm gương phản chiếu những góc tối của họ hay vì những sự thật mà họ không dám thể hiện.



Mình sinh năm 1993, quê quán Thanh Hóa, đang sinh sống tại Gia Lâm, Hà Nội.

Mong muốn tìm một người đang bước trên hành trình giống như mình. Hành trình thấu hiểu nội tâm, hành trình tìm kiếm sự bình yên chứ không phải phô diễn để chứng tỏ bản thân với xã hội hay vì sợ người khác không biết mình tồn tại.

