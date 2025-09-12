Tìm người bạn đồng hành lương thiện, chân thành

Tôi coi trọng gia đình, yêu sự ấm áp của bữa cơm quây quần và tin rằng đó là nền tảng của hạnh phúc.

Tôi 40 tuổi, cao 1m71, nặng 68 kg, ngoại hình bình thường, sức khỏe tốt, đang công tác trong quân đội, công việc giúp tôi có sự ổn định, tính kỷ luật và lối sống gọn gàng, nhưng đôi khi cũng mang đến sự khép kín. Tôi đã ly hôn hơn 10 năm. Sau những trải nghiệm ấy, tôi học được cách bình thản, sống tích cực và biết trân trọng hơn những giá trị giản dị. Trong cuộc sống thường ngày, tôi thích những điều đơn giản: buổi sáng tập thể dục, đọc sách, đôi khi nghe nhạc nhẹ hay đi dạo để cảm nhận sự bình yên. Tôi cũng yêu thích những chuyến đi, không cần xa hoa, chỉ cần có thiên nhiên và người bạn đồng hành để sẻ chia.

Tôi coi trọng gia đình, yêu sự ấm áp của bữa cơm quây quần và tin rằng đó là nền tảng của hạnh phúc. Với tôi, tuổi tác, nghề nghiệp, vùng miền hay hoàn cảnh không quan trọng. Điều tôi mong muốn nhất là tìm một người lương thiện, chân thành và biết trân trọng nhau. Tôi tin rằng khi con người sống tử tế, mọi khác biệt đều có thể dung hòa. Hạnh phúc mà tôi tìm kiếm thật đơn giản: có người cùng nắm tay bước qua những ngày bình thường, cùng trò chuyện khi vui, an ủi khi buồn và động viên nhau trong chặng đường phía trước.

Nếu bạn cũng mong tìm một người bạn đồng hành để chia sẻ và xây dựng cuộc sống bình yên, tôi rất vui được làm quen. Nếu thấy đồng điệu, mong bạn hãy kết nối với tôi để chúng ta có thể trò chuyện và tìm hiểu về nhau. Chúc bạn đọc luôn hạnh phúc và an yên. Trân trọng.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ