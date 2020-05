Tim ngừng đập ngay cổng bệnh viện

Nam bệnh nhân 59 tuổi trên taxi đi cấp cứu đến cổng Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn bất ngờ đổ gục trong xe, ngưng tim, ngưng thở.

Kíp trực cấp cứu ngày 4/5 lập tức hồi sức tim phổi, sốc điện, đặt nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ hô hấp tích cực. Đồng thời, các bác sĩ kích hoạt quy trình báo động CODE STEMI. Sau 5 phút hồi sức tim phổi, nhịp tim người bệnh đập lại.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Nhân, Khoa Tim mạch, cho biết chụp DSA xác định người bệnh tắc cấp động mạch liên thất trước. Sau 30 phút, ê kíp đặt thành công một stent phủ thuốc tái thông động mạch bị tắc.

Ngày 12/5, sau hơn một tuần điều trị, người bệnh ổn định, có thể đi lại, trò chuyện, ăn uống bình thường.

Theo bác sĩ Nhân, nhồi máu cơ tim cấp là một cấp cứu tim mạch, khoảng 30% người bệnh tử vong trước khi đến viện. Đây là bệnh có những biến chứng nguy hiểm, nếu không xử lý kịp thời bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Nguyên nhân của nhồi máu cơ tim là do sự tắc nghẽn đột ngột của mạch máu nuôi tim (động mạch vành) bởi cục máu đông. Nguyên tắc chung của điều trị là tái lập dòng máu chảy trong đoạn động mạch vành bị tắc càng sớm càng tốt để cứu vãn tối đa phần cơ tim do thiếu máu nuôi dưỡng, nằm xen lẫn với những vùng cơ tim đã chết vì hoại tử do thiếu máu.

"Nếu không thực hiện kịp thời quy trình cấp cứu hồi sức tim phổi cho các trường hợp người bệnh bị ngưng tim, ngưng thở, dù cứu sống được thì người bệnh cũng để lại nhiều di chứng, đặc biệt là đời sống thực vật hoặc ít hơn là suy tim sau này", bác sĩ Nhân chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Nhân tư vấn sức khỏe khi người bệnh tái khám sau xuất viện ngày 12/5. Ảnh: M.T

Bác sĩ khuyến cáo, nhồi máu cơ tim có thể phòng ngừa được bằng cách điều trị tích cực các bệnh lý tim mạch liên quan, kết hợp với điều chỉnh lối sống khoa học lành mạnh, hạn chế các loại chất béo có hại có nhiều trong mỡ, da, phủ tạng động vật, các loại thịt đỏ (thịt lợn, thịt bò, thịt dê), lòng đỏ trứng...

Ăn giảm muối và tăng cường bổ sung chất xơ và các vitamin có nhiều trong rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt. Không hút thuốc lá, hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, cà phê. Tập luyện thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.

CODE STEMI là mô hình bệnh viện triển khai những năm qua, giúp tiếp cận và can thiệp người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp một cách nhanh nhất, rút ngắn thời gian tổn thương cơ tim, làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và các biến chứng về sau. Khi nhận thông báo có người bệnh ngưng tim, đội phản ứng nhanh sẽ có mặt trong vòng 5 phút để cấp cứu.

Lê Phương