Tìm một 'ông' để cùng chăm nhau khi tuổi về già

Em chưa một lần được ngồi xe bông về nhà chồng nên rất muốn cảm giác ngồi xe bông, về nhà chồng như thế nào.

Chắc các cụ ông, cụ bà nhà ta phải đúc rút ra từ rất nhiều sợi dây kinh nghiệm từ thực tế nên mới có thể có được một câu kết luận mà cho đến giờ, khi bắt đầu toan về già, em mới cảm nhận được nó thực sự đúng, thấm và ngấm, đó là: "Con chăm cha không bằng bà chăm ông". Vì cũng muốn tìm cho mình một "ông" để cùng chăm nhau khi tuổi toan về già như đúc rút từ các cụ, đó là lý do em mạnh dạn viết email này gửi tới anh. Hy vọng, email này em sẽ tìm được anh, người để em mòn mỏi chờ đợi tròn 40 năm qua.

Đọc trên đây, em thấy rất nhiều bạn độ ở tuổi thế hệ 8x chưa lập gia đình và em cũng nằm trong số đó: chưa một lần được ngồi xe bông về nhà chồng nên rất muốn cảm giác ngồi xe bông, về nhà chồng như thế nào.

Em thuộc thế hệ 8x đời giữa, chưa từng lập gia đình, quê ở ngoài Bắc và làm việc tại Hà Nội. Em từng trải qua vài mối tình, cả tình non tình già nhưng về cơ bản chẳng đi đến đâu nên đến giờ vẫn ế. Đến tuổi này mà chưa lập gia đình, cũng có rất nhiều câu hỏi tại sao, có hâm hay không, có vấn đề gì không,.... Nhưng em khẳng định là em không hâm, còn lý do vì sao thì em không biết, em toàn đổ lỗi do chưa gặp được anh nào tên Duyên nên vẫn bị ế.

Qua email này, em rất mong gặp được anh, người cũng ở trạng thái "độc toàn thân" như em, nghiêm túc, có mục đích tìm một người để lập gia đình.

Em muốn giới thiệu thêm nhiều để anh xem em có phải người phù hợp không nhưng có tuổi rồi nên hơi e ngại. Anh có thể email cho em để em và anh cùng nhau tìm hiểu rõ hơn, nhưng trước mắt thì anh yên tâm, em cam kết với anh rằng, em chân thành, đàng hoàng và tử tế.

Mong thư anh. Không liên quan đến ế, nhưng ra tết năm nay lạnh anh nhỉ, anh có lạnh giống em không?

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ