Tìm một nửa đồng hành, an nhiên trong cuộc sống

Xin chào, mình sinh năm 1993, cao 1m75, vóc dáng hơi có da có thịt, đang sống tại TP HCM và làm việc trong lĩnh vực logistics ở Bình Dương. Mình là người hòa đồng, sống tình cảm và có trách nhiệm. Điểm yếu là hơi hướng nội, ít nói khi mới gặp, nhưng khi thân rồi thì rất thoải mái và vui vẻ. Mình giỏi trong việc an ủi và "chữa lành" cho mọi người, chỉ có tự chữa lành cho mình thì hơi lâu một chút.

Công việc ổn định, nhưng vì đặc thù môi trường ít có cơ hội tiếp xúc với con gái nên mình mong được làm quen, kết bạn để chia sẻ và tìm hiểu nhau. Mình theo đạo Phật, hướng đến một cuộc sống an nhiên, giản dị nhưng ý nghĩa. Mình rất thích nấu ăn, nhất là khi được nấu cho người mình thương. Yêu thích đi phượt và khám phá những vùng đất xa lạ. Thưởng thức những điều giản dị: đi dạo, cà phê trò chuyện, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống bình yên, đã đến cái tuổi muốn ổn định.

Mong muốn gặp một người bạn gái tình cảm, biết lắng nghe, chia sẻ, cùng nhau đồng hành trên hành trình sống an nhiên. Có thể bắt đầu bằng tình bạn, rồi nếu hợp nhau sẽ tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Nếu bạn đồng đạo thì càng tuyệt vời, vì cùng chung niềm tin sẽ giúp gắn kết và thấu hiểu nhau hơn.

Nếu bạn thấy có chút đồng điệu, hãy nhắn tin để làm quen nhé. Biết đâu một hành trình mới đầy ý nghĩa đang chờ cả hai chúng ta.

