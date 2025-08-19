Tìm một nửa để cùng nhau trở thành ‘power couple’

Em 31 tuổi, ngoại hình thanh lịch, tư duy hiện đại, giao tiếp nhanh nhẹn và biết ứng xử, biết trên dưới trước sau.

Em biết đến chuyên mục này sau khi đọc tin vui về một cặp đôi tìm thấy nhau tại đây. Nghĩ rằng mình cũng nên thử, biết đâu sẽ tìm được điều gì mới mẻ ngoài những ứng dụng hẹn hò em từng dùng. Em 31 tuổi, ngoại hình thanh lịch, tư duy hiện đại, giao tiếp nhanh nhẹn và biết ứng xử, biết trên dưới trước sau. Em tin rằng khi đồng hành cùng ai, mình sẽ khiến người ấy cảm thấy giá trị hơn.

Em tìm một người từ 32–40 tuổi, chưa từng kết hôn hay có con, tài chính vững mạnh, chiều người yêu. Nếu từng học hoặc làm việc ở nước ngoài thì càng tốt, còn không cũng không sao, miễn là có nền tảng tư duy tốt. Trong hình dung của em, mối quan hệ lý tưởng là khi cả hai giúp nhau phát triển tiềm năng, ra ngoài là một "power couple" tự tin, phong thái doanh nhân. Về nhà, người nam luôn chiều chuộng và người nữ luôn tôn trọng.

Em viết đôi dòng, mong anh, người cần đọc sẽ đọc được. Em chờ thư anh.

