Tìm một người đủ lặng để lắng nghe, đủ sâu để sẻ chia

Mình 38 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, hiện sống và làm việc tại một doanh nghiệp FDI ở TP HCM.

Mình là single mom của một bé gái đáng yêu, cũng chính là nguồn năng lượng và động lực lớn nhất của mình mỗi ngày. Mình sống nội tâm, chân thành, hơi hướng nội nhưng khi gặp đúng người, mình lại rất cởi mở và ấm áp. Mình thích những chuyến đi ngắn ngày, thích khám phá những vùng đất mới, những nền văn hóa khác nhau và cả những câu chuyện bình dị mà mình bắt gặp trên đường.

Mình muốn tìm một người bạn đồng hành từ 38 đến 45 tuổi, một người đàn ông chín chắn, có bản lĩnh, tốt bụng và chung thủy. Một người biết trân trọng gia đình, sống tử tế với mọi người xung quanh và đặc biệt là có cùng tần số để có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống: từ niềm vui nho nhỏ đến những điều trăn trở thỉnh thoảng thoáng qua.

Ở tuổi này, mình tin rằng ai cũng từng trải qua nhiều điều để hiểu được giá trị của sự bình yên, của một mối quan hệ giản dị nhưng chân thành. Nếu bạn cũng mong muốn một hành trình mới, nhẹ nhàng mà sâu sắc, mình hy vọng chúng ta có thể cho nhau cơ hội được trò chuyện và làm quen.

Và nếu những dòng trên khiến bạn mỉm cười hoặc thấy đâu đó sự đồng điệu, mình hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện giản dị. Biết đâu giữa một thành phố rộng lớn, hai người xa lạ lại có thể tìm thấy nhau bằng sự chân thành và mong muốn được sẻ chia.

Chúc bạn và cả mình sớm gặp được đúng người, đúng thời điểm.

