Tìm một người để cùng nhau bình yên ở Bắc Giang

Mình cao 1m7, ngoại hình bình thường nhưng tính cách chân thành, sống khá đơn giản.

Hiện mình làm kỹ thuật cho một công ty tại TP Bắc Giang, công việc ổn định và cuộc sống cũng nhẹ nhàng, chỉ còn thiếu một người để cùng chia sẻ.

Mình thích sự thẳng thắn, tử tế và biết quan tâm lẫn nhau. Cuối tuần rảnh, mình thường đi dạo cà phê, xem phim hoặc về quê thăm gia đình.

Mong gặp được bạn gái hiểu chuyện, biết lắng nghe và cùng nhau xây dựng mối quan hệ nghiêm túc.

Nếu bạn cảm thấy hợp vibe, chúng ta nói chuyện thử xem sao nhé.

