Tìm một người cùng về, không chỉ về quê mà về với nhau

Gửi anh - người em chưa biết tên, nhưng hy vọng là đang đọc những dòng này.

Em 31 tuổi, quê Hà Tĩnh, sống và làm việc tại TP HCM. Cuộc sống của em khá độc lập, đủ bận rộn để không buồn, nhưng đôi khi cũng đủ lặng để thấy thiếu một người cùng sẻ chia.

Em không phải kiểu con gái "nói nhỏ, cười duyên, bước nhẹ như sương" đâu, thỉnh thoảng cũng thẳng tính và... hơi lười nấu ăn một chút. Nhưng em tin rằng sự chân thành vẫn là thứ khiến mình ở lại lâu trong một mối quan hệ.

Em yêu những điều giản dị: một bản nhạc gợi nhớ, một quyển sách hay, hay một chuyến đi xa để "reset" lại lòng mình. Em mong tìm được một người đủ bình tĩnh, đủ trưởng thành và đủ tử tế để cùng đi qua những ngày vui lẫn những ngày chẳng mấy vui.

Anh quê ở đâu cũng được nhưng nếu anh là người miền Trung mà cùng quê Hà Tĩnh thì càng ấm lòng, chắc sẽ hiểu được cảm giác Tết xa nhà là thế nào. Và biết đâu, tụi mình sẽ cùng nhau về lại quê, chia đôi đoạn đường dài và cả... miếng bánh chưng gói chưa đủ vuông vắn nữa.

Nếu anh thấy mình đâu đó trong những dòng này, em mong mình có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chậm rãi, không vội nhưng đủ thật.

Cảm ơn anh đã ghé qua. Nếu có duyên, ta sẽ gặp.

