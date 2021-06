Tìm lời giải bài toán an cư cho người nhập cư Bình Dương

Với dân số 2,5 triệu người, trong đó 54% nhập cư, Bình Dương đang đứng trước thách thức lớn về bài toán an cư cho người dân.

Nguồn cung nhà ở chưa đáp ứng nhu cầu

Sau 4 năm rời quê vào Bình Dương làm công nhân, gom góp tiết kiệm cả hai vợ chồng được hơn nửa tỷ đồng, anh Lê Hùng Văn đang trọ tại TP Thuận An "lục tung" khắp thành phố để kiếm một căn hộ chung cư giá dưới 25 triệu đồng một m2. Tuy nhiên, anh không tài nào tìm được dự án có mức giá này nữa. Giấc mơ về chốn an cư hợp túi tiền của vợ chồng anh Văn ngày càng trở nên xa vời khi hầu hết các dự án ở khu vực này hiện nay có giá tầm 35 triệu đồng một m2.

Anh Văn chỉ là một trong số hàng triệu người lao động trên cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng chưa thể sở hữu được căn nhà với giá hợp lý. Thậm chí, nhiều trường hợp đã sinh sống và làm việc tại Bình Dương hàng chục năm vẫn chưa tích lũy đủ tiền để chạm tay vào giấc mơ an cư.

Thống kê của tỉnh cho thấy, Bình Dương hiện có 2,5 triệu dân, trong đó 54% là dân nhập cư. Bên cạnh đó, mỗi năm địa phương này tiếp nhận khoảng 90.000 người lao động mới đến làm việc và sinh sống. Đáng chú ý, có đến 74,5% người nhập cư Bình Dương phải thuê nhà ở trong điều kiện sống thiếu thốn, chật chội, cũ kỹ, kém an toàn mà không có khả năng sở hữu nhà ở với mức giá phù hợp.

Theo các chuyên gia địa ốc, việc mua được nhà vừa túi tiền đối với người lao động Bình Dương là một bài toán khó. Nguồn cung mới dồi dào nhưng lượng căn hộ có mức giá phù hợp với nhu cầu ở thực thì lại khan hiếm. Phần lớn, các dự án mới tại Bình Dương đều đưa ra mức giá khoảng từ 35-40 triệu đồng một m2, cao hơn gấp nhiều lần so với thu nhập trung bình của người lao động địa phương, vào khoảng 5-8 triệu đồng một tháng.

Gỡ nút thắt để người dân có chốn an cư

Bình Dương là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất cả nước, đạt tỷ lệ xấp xỉ 82% vào năm 2020 và kéo theo nhu cầu nhà ở ngày càng lớn. Thế nhưng, việc thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở có mức giá hợp lý, phục vụ nhu cầu an cư của đại bộ phận dân chúng thì lại chưa đạt được hiệu quả như mong đợi.

Nguồn cung căn hộ thương mại có mức giá "dễ thở", phù hợp với thu nhập của đa số người dân được kỳ vọng sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Ảnh: Tecco Group.

Mới đây Đất Xanh Miền Đông đã bắt tay với Tập đoàn Tecco triển khai dự án khu căn hộ Tecco Felice Homes tại thành phố mới Thuận An. Với mức giá vừa tầm, dự án được kỳ vọng giải quyết một phần nhu cầu bức thiết về chốn an cư hợp túi tiền của nhiều hộ gia đình tại TP Thuận An và các khu vực lân cận khi nhiều năm gần đây, phân khúc căn hộ dưới hai tỷ tại TP HCM đã gần như biến mất.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, căn hộ Tecco Felice Homes có mức giá tham chiếu chỉ từ 1,1 tỷ cho căn hai phòng ngủ. Đồng thời, dự án còn được áp dụng nhiều phương thức thanh toán linh hoạt. Khách hàng chỉ cần thanh toán trước khoảng 200 triệu đồng là đã sở hữu một căn hộ Tecco Felice Homes với chuẩn sống vượt mong đợi.

Được xây dựng trên khu đất rộng 8.511 m2, Tecco Felice Homes gồm 22 tầng, dự kiến cung ứng 846 sản phẩm 1-3 phòng ngủ có diện tích linh hoạt từ 43-84 m2. Ảnh phối cảnh: Tecco Group.

Dự án nằm ngay trên con đường Lê Thị Trung nhộn nhịp, giữa khu dân cư hiện hữu thuộc trung tâm TP Thuận An, liền kề tuyến giao thông trọng điểm Mỹ Phước - Tân Vạn, thuận tiện di chuyển đến các khu công nghiệp lớn như VSIP, Sóng Thần, Việt Hương...

Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận nhiều tiện ích như chợ dân sinh truyền thống Mỹ Dung, chợ Việt Sing... chỉ cách vài bước chân. Đến bệnh viện An Phú, bệnh viện quốc tế Columbia, trung tâm thương mại Aeon Mall, Vincom Plaza cũng chỉ mất 5-10 phút di chuyển.

Công viên nội khu Tecco Felice Homes được thiết kế với đa dạng các tiện ích gồm cung đường dạo bộ, hồ bơi Felice Swimming Pool và khu công viên trẻ em. Ảnh phối cảnh: Tecco Group.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án Tecco Felice Homes chính là công viên trên không Sky Park với tầm nhìn 360 độ, nhìn về TP Thủ Dầu Một, Biên Hòa và Landmark 81 - biểu tượng cho sự thịnh vượng của phía Đông Sài Gòn.

Cùng với 26 tiện ích nội, ngoại khu hiện đại, đa chức năng của toàn dự án, từng căn hộ được thiết kế theo lối kiến trúc thông minh, bố trí hợp lý các khu vực chức năng như phòng khách, phòng ngủ, khu vực bếp... phù hợp nhu cầu không gian sống của các hộ gia đình trẻ hiện nay.

Theo chủ đầu tư, không chỉ chung tay giải quyết vấn đề nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, sự xuất hiện của dự án Tecco Felice Homes còn góp phần làm đa dạng loại hình nhà ở với điều kiện với chất lượng sống vượt xa mong đợi.

Bảo Khánh