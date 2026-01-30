Tìm lại hạnh phúc sau liệt dương nặng

TP HCMTừng đổ vỡ hôn nhân vì liệt dương hoàn toàn sau tai nạn giao thông, người đàn ông 33 tuổi tìm lại hạnh phúc gia đình sau khi bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 phẫu thuật ghép thể hang nhân tạo.

Chia sẻ tại hội thảo về nam khoa mới đây, PGS.TS.BS Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu Ghép thận Nam khoa, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết sau hơn 5 năm phẫu thuật (từ 2019), sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, phục hồi chức năng sinh dục và xây dựng được tổ ấm mới.

Trước đó, người đàn ông này bị xe tải cán qua người, dẫn đến vỡ khung chậu và đứt niệu đạo. Dù trải qua nhiều lần phẫu thuật tạo hình để cứu sống và bảo tồn khả năng tiểu tiện, anh vẫn chịu di chứng liệt dương hoàn toàn. Biến chứng này trở thành rào cản tâm lý lớn, khiến cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ.

Không chỉ trường hợp trên, kỹ thuật ghép thể hang nhân tạo đã giúp nhiều bệnh nhân khác thay đổi cuộc đời. Một người đàn ông 42 tuổi tại Tây Ninh từng ly dị vì rối loạn cương nặng đã tự tin tái hôn sau phẫu thuật. Thậm chí, một cụ ông 76 tuổi người Mỹ đã chọn đến Việt Nam thực hiện kỹ thuật này vì tin tưởng tay nghề bác sĩ trong nước và chi phí điều trị hợp lý hơn so với quê nhà.

Các y bác sĩ trong ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bác sĩ Minh, rối loạn cương dương ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và hạnh phúc lứa đôi. Tại Việt Nam, khoảng 15,7% nam giới mắc bệnh lý này, trong đó gần 10% ở mức độ nặng. Trước năm 2019, nhóm bệnh nhân nặng gần như không có giải pháp điều trị triệt để.

Ghép thể hang nhân tạo được xem là "cứu cánh" cuối cùng cho các trường hợp này. Kỹ thuật này đã được y học thế giới áp dụng từ năm 1973. Thiết bị cấy ghép gồm ba bộ phận: hai trụ thể hang đặt trong dương vật, túi chứa dịch đặt cạnh bàng quang và bơm điều khiển nằm ẩn trong bìu. Toàn bộ hệ thống nằm gọn trong cơ thể, đảm bảo tính thẩm mỹ và bí mật, chỉ người bệnh mới biết vị trí nút bấm để kích hoạt khi có nhu cầu.

Mỗi ca phẫu thuật kéo dài khoảng 40 phút. Bệnh nhân có thể xuất viện sau 1-2 ngày và sinh hoạt vợ chồng trở lại sau một tháng. Theo y văn, thiết bị có tuổi thọ khoảng 20 năm, với tỷ lệ hài lòng từ cả bệnh nhân và bạn tình đạt trên 91%.

Chuyên gia khuyến cáo nam giới gặp vấn đề sinh lý không nên mặc cảm hay trì hoãn. Việc thăm khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa giúp người bệnh tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp, tránh để bệnh lý kéo dài gây trầm cảm, đổ vỡ hôn nhân và suy giảm chất lượng sống.

Lê Phương