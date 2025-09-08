Tìm lại cuộc đời sau 20 năm làm bản sao David Beckham

AnhAndy Harmer, 46 tuổi, sống trong hào quang suốt 20 năm nhờ giống David Beckham, nhưng lại đánh mất bản thân và sa ngã vào rượu bia.

Andy Harmer phát hiện mình khá giống David Beckham từ năm 18 tuổi, khi đang làm tại một tiệm rửa xe ở Eastbourne. Một người bạn đã nhuộm tóc vàng cho anh để giống thần tượng hơn.

Chàng trai gửi ảnh đến một công ty chuyên tìm người giống nhân vật nổi tiếng và được ký hợp đồng. Năm 1998, anh bắt đầu sự nghiệp đóng giả David Beckham. Công việc cuốn anh đi suốt 20 năm.

Andy Harmer (trái) bên cạnh tượng sáp của cầu thủ David Beckham tại Anh. Ảnh: Andy Harmer

Sự nghiệp của Andy Harmer càng thăng hoa khi hẹn hò với Camila, cô gái có ngoại hình giống Victoria, cựu thành viên ban nhạc Spice Girls, vợ David Beckham.

Một công ty quản lý đã mời cả hai hợp tác, tạo nên cặp "Posh và Becks" giả, giúp họ xuất hiện trên trang nhất nhiều tờ báo và cùng nhau dự sự kiện. Công việc lấn át cuộc sống thật đến mức khi không đóng giả, Camila phải đội tóc giả để tránh chú ý.

Thời Beckham ở đỉnh cao sự nghiệp, Andy có thể nhận ba hợp đồng một ngày, thu nhập 75.000 bảng một năm. Anh đóng thế Beckham trong phim Bend It Like Beckham năm 2002, tới Nhật Bản quảng bá album nhạc bóng đá, thậm chí ký hợp đồng thu âm.

Cuộc sống của Beckham dần chi phối hoàn toàn Andy. Tủ quần áo của anh chỉ có đồ thể thao, vest và trang phục giống thần tượng. Anh phải giữ dáng và thay đổi kiểu tóc liên tục theo danh thủ. Khi dự sự kiện, mọi câu chuyện của anh đều xoay quanh Beckham.

"Tôi bị cuốn theo những bữa tiệc hào nhoáng, uống rượu trong căn phòng có hàng trăm khách mời đang săm soi mình trong vai Beckham", anh nói.

Andy Harmer (trái) có ngoại hình giống cầu thủ David Beckham (phải). Ảnh: G.T

Khi Beckham bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ, công việc của Andy cũng ít dần. Khách hàng chuyển sang tìm kiếm bản sao của Messi và Ronaldo. "Tôi sẽ làm gì nếu không có Beckham?", Andy trăn trở ở tuổi 36.

Năm 2015, anh mở công ty quản lý người đóng thế. Nhưng Andy chìm trong rượu vì hụt hẫng với cuộc sống thật của chính mình. Anh sống cô lập, tăng cân mất kiểm soát.

Năm 2023, Andy quyết định cai rượu. Tám tháng sau, anh vượt qua cơn đau tim, hậu quả từ lối sống tiệc tùng thời trẻ.

Andy không còn cố gắng để giống Beckham. Anh để kiểu tóc và mặc quần áo theo phong cách riêng. Năm ngoái Andy vẫn nhận vài hợp đồng giả danh David Beckham nhưng anh biết công việc đó không còn dành cho mình.

"Tôi đã tìm lại được chính mình. Đơn giản là, tôi thích làm Andy Harmer hơn", anh nói.

Minh Phương (Theo Independent)