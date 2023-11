Tìm kiếm tình yêu qua Duolingo, Strava

Thay vì Tinder hay các ứng dụng hẹn hò, nhiều người tìm được tình yêu qua các phần mềm học ngoại ngữ Duolingo hay app thể thao Strava.

Rob Ciesielski, 43 tuổi ở Washington, đã nên duyên với Amanda Lopez, 38 tuổi ở Philippines, qua ứng dụng Duolingo. Ciesielski làm nghề tổ chức sự kiện, đang học tiếng Tây Ban Nha. Còn Lopez là nhà văn, học tiếng Quan Thoại (Trung Quốc).

Duolingo cho phép người dùng kết nối với nhau từ tài khoản Facebook, danh bạ, hoặc theo dõi những người xuất hiện trên bảng xếp hạng. Năm 2021, Ciesielski tình cờ thấy Lopez được vinh danh ở vị trí cao nhất. Anh nhắn tin chúc mừng cô vì thành tích đạt được hàng ngày. Người phụ nữ 38 tuổi tò mò về người lạ vui tính nên đã tìm kiếm anh trên Facebook.

Từ những tin nhắn làm quen, họ chuyển sang trò chuyện bằng video, cùng nhau xem phim từ xa và gửi thư tình qua email.

Tháng 6/2021, Ciesielski bay đến Philippines. Một tháng sau, hai người kết hôn. Lopez hiện đã đến Mỹ, sống cùng người chồng tìm thấy trên Duolingo. "Chẳng bao lâu nữa người dùng sẽ gặp nhau ở mọi ứng dụng, như Uber hay bất kỳ thứ gì", nữ nhà văn nói.

Theo WSJ, có vô số ứng dụng hẹn hò giúp tìm kiếm tình yêu, nhưng ngày càng nhiều người thích phiêu lưu trên các ứng dụng tưởng chừng không liên quan, từ app học ngoại ngữ Duolingo đến trang đánh giá phim Letterboxd, hay nền tảng luyện tập thể thao Strava. Những người này cho biết việc trò chuyện với ai đó cùng sở thích khiến mọi thứ trở nên tự nhiên hơn và là bộ lọc tốt so với các ứng dụng hẹn hò.

Ứng dụng tìm kiếm nhà hàng khách sạn, học ngoại ngữ, tập luyện thể thao trở thành nền tảng hẹn hò kiểu mới. Minh họa: WSJ

Courtney Hollingsworth, 29 tuổi, đang làm cho Pinterest ở San Francisco, nói: "Tôi luôn do dự khi dùng ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Phí đăng ký đắt hơn một tháng thuê bao Netflix nhưng mạng lưới kết nối lại quá rộng". Hai năm trước, cô bắt đầu thói quen ghi lại lịch trình chạy bộ của mình qua Strava. Cô cũng thường để lại lời khen cho những người chạy bộ. Một trong số đó là Peter Krzywosz. Cả hai bắt đầu làm quen bằng việc so sánh quá trình tập luyện, sau đó hẹn chạy bộ ở cung đường vùng Vịnh. Tháng 5/2021, cả hai gặp nhau trong một cuộc đua tiếp sức và bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

Năm 2022, Hollingsworth và Krzywosz chính thức hẹn hò và hiện sống cùng nhau ở San Francisco. Như những cặp đôi khác, họ truy cập ứng dụng Strava với mục đích tập luyện thay vì lãng mạn, nhưng cuối cùng lại tìm thấy tình yêu của mình.

Trong khi đó, niềm đam mê ẩm thực đưa Terri Russell, 48 tuổi, và Mel Chiong, 55 tuổi, đến với nhau. Họ trở thành bạn bè sau khi Chiong cảm ơn Russell về bài đánh giá của ông cho tiệm bánh macaron của bà trên nền tảng Yelp. Các tính năng của ứng dụng cho phép người dùng khen ngợi lẫn nhau, gửi tin nhắn trực tiếp hoặc dùng biểu tượng cảm xúc để thể hiện tình cảm. Cả hai nhanh chóng phát hiện họ từng cùng đến thăm những địa điểm giống nhau. Một lần tình cờ, họ cùng tới một nhà hàng và bắt đầu hẹn hò rồi kết hôn.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu sẽ đến qua nền tảng tìm kiếm nhà hàng, khách sạn. Chồng tôi thậm chí hoài nghi về việc có được tình yêu qua Yelp, nhưng sau khi gặp nhau, ông ấy đã thay đổi quan điểm. Chỉ cần kết nối, bất kỳ nền tảng nào cũng có thể mang đến tình yêu", bà Chiong nói.

Còn Digby Houghton, 23 tuổi tại Melbourne, Australia, gặp bạn gái theo cách đặc biệt hơn. Giữa đợt phong tỏa Covid-19, anh lên trang chuyên đánh giá phim Letterboxd, đăng bài bình luận về phim truyền hình cũ của Đài Loan tên Rebels of the Neon God. Cách đó gần 6.500 km ở Malaysia, Megan Ng nhấn thích bài viết. Houghton tò mò về người vừa tương tác nên đã vào xem hồ sơ. Sau đó, họ cùng thảo luận về bộ phim hài The Daytrippers chiếu từ năm 1996.

Họ tiếp tục hẹn hò trực tuyến trước khi Megan chuyển đến Australia sống và làm việc. "Letterboxd là bà mối cho chuyện tình này. Đây chính là thế giới chúng ta đang sống. Mọi người sẽ kết nối với nhau theo những cách kỳ lạ chứ không chỉ phụ thuộc các ứng dụng hẹn hò thông thường", Houghton nói.

Khương Nha (theo WSJ)