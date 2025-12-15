Tìm kiếm 'tần số' phù hợp cho chặng đường mới

Em là người hoạt bát, cởi mở, vui vẻ, nhiệt tình và luôn biết cách cư xử chân thành, tinh tế.

Một năm nữa lại sắp trôi qua, em tin rằng đây là lúc thích hợp để dừng lại một chút, nhìn nhận những điều đã đạt được, những kế hoạch còn đang chờ đợi. Quan trọng nhất, mở lòng để tìm thấy anh, người sẽ cùng em đi tiếp chặng đường phía trước. Em là một cô gái 38 tuổi, cao 1m58, có ngoại hình cân đối. Về tính cách, em là người hoạt bát, cởi mở, vui vẻ, nhiệt tình và luôn biết cách cư xử chân thành, tinh tế. Hiện em có công việc ổn định tại TP HCM. Ngoài ra, em còn là giáo viên tiếng Anh, một công việc mang lại niềm vui và sự hứng khởi mỗi ngày.

Em yêu thích sự cân bằng giữa cuộc sống bận rộn và những khoảnh khắc tĩnh lặng.

Em thích đọc sách, tìm cảm giác an yên khi thu mình trên sofa tại nhà hay một góc nhỏ ấm áp trong quán cà phê, nơi mà em cảm thấy thời gian và những bộn bề ngoài kia như dừng lại. Bên cạnh đó, em cũng là người thích du lịch, đặc biệt là khám phá những vùng đất hoang sơ và mang đậm dấu ấn văn hóa, nơi giúp em mở rộng tầm nhìn và làm giàu tâm hồn. Em biết nấu ăn, tuy nhiên em đang theo chế độ ăn uống riêng nên đôi khi ít nấu các món ăn gia đình truyền thống.

Em tin rằng nền tảng vững chắc nhất cho một mối quan hệ lâu dài chính là sự tương đồng trong tư duy và quan điểm sống. Sự khác biệt quá lớn trong cách nhìn nhận vấn đề sẽ khiến việc xây dựng hạnh phúc khó bền vững.

Về anh, em mong anh sẽ là một người đàn ông dễ nhìn, cao hơn em, tạo cảm giác vững chãi. Quan trọng nhất, anh phải là người chân thành, có một trái tim nhân hậu (cả nghĩa đen và nghĩa bóng, vì sức khỏe là điều em luôn trân trọng). Về tài chính, em mong anh có công việc ổn định, có thể tự chủ tài chính cá nhân và có khả năng cùng em chăm sóc cho gia đình nhỏ của chúng ta sau này. Nếu anh cảm thấy chúng ta có chung những quan điểm sống, cùng nghiêm túc tìm kiếm một mối quan hệ yêu thương và bền vững, em rất hy vọng nhận được thư kết nối từ anh.

