Tìm kiếm người bạn đời ở Huế

Bước qua tuổi 38 mới cảm thấy mọi thứ xung quanh không dành riêng cho mình. Trước đây mình chưa lúc nào có cảm giác phải có người bên cạnh. Nay sang năm mới, lòng như đổi hẳn. Mình là dân kỹ thuật văn phòng, công việc tạm gọi là ổn định. Tính mình thì thích những thứ về tự nhiên, hướng nội, quan tâm mọi người. Ngoài đi làm hàng ngày, sau giờ làm mình thích trồng và chăm sóc cây - hoa lá cành. Thích nghe nhạc, thỉnh thoảng mày mò tự học guitar. Thích tìm hiểu thêm nhiều thứ. Nói vậy thôi, về cơ bản mình bình thường như những người bình thường.

Nay cũng sang năm mới rồi, mong muốn tìm được một người có thể đồng hành cùng mình đoạn đường còn lại. Mình ở Huế, mong muốn gặp bạn nào ở Huế hoặc muốn sống ở Huế. Ai đó vô tình lướt qua, cảm thấy phù hợp, hãy thông tin cho mình. Biết đâu duyên phận lại tìm đến.

