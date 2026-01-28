Tìm kiếm hạnh phúc bình dị

Nếu bạn cũng tìm kiếm một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và chân thành, tại sao không thử cho nhau một cơ hội?

Hòa cùng không khí rộn ràng, se lạnh của những ngày giáp tết, mình hy vọng sự bắt đầu của năm mới cũng chính là khởi đầu của đôi ta. Về mình: nữ, sinh năm 1995, quê Nam Định, đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Mình là người hiền hòa, hướng nội (part-time) nên ngoài giờ làm, mình thường chọn góc nhỏ ở nhà để đọc sách, nghe nhạc. Về nữ công gia chánh: mình biết nấu vài món gia đình cơ bản. Tuy thể chất dễ tăng cân nên "hơi có da có thịt" một xíu, nhưng về tổng thể mình thấy khá ổn và tràn đầy năng lượng tích cực. Chỉ là mình hơi lười nếu phải vận động một mình, rất mong tìm được bạn đồng hành để cùng tập thể dục nâng cao sức khỏe.

Mong đợi về bạn: vì không ai hoàn hảo nên mình cũng không tìm kiếm một hình mẫu lý tưởng. Hy vọng bạn cao từ 1m7 trở lên, nghiêm túc trong tình cảm, sẵn sàng chia sẻ việc nhà. Nếu bạn có công việc ổn định và dự định định cư lâu dài tại Bình Dương, đó là một điểm cộng rất lớn. Nếu bạn cũng tìm kiếm một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và chân thành, tại sao không thử cho nhau một cơ hội? Chúng ta có thể bắt đầu từ một buổi cà phê cuối tuần, nói về những điều nhỏ nhặt, biết đâu đó sẽ là khởi đầu cho một chương mới hạnh phúc.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ