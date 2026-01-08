Tìm kiếm bạn gái cùng đồng hành tại Hà Nội

Quan trọng nhất, mong bạn hướng tới một mối quan hệ nghiêm túc và cùng xây dựng tổ ấm trong tương lai.

"Có hai thứ bạn nên dành thời gian: một là đọc sách, hai là ở bên người khiến bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình". Tôi là một chàng trai sinh năm 1992, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Vào một ngày cuối năm yên tĩnh, khi ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa và tiếng bàn phím laptop đã tạm ngừng, tôi nhận ra rằng những thành công trong công việc, hay những quyển sách hay trên giá, sẽ càng trọn vẹn hơn khi có một người để cùng sẻ chia. Đây là lý do tôi viết những dòng này, một lời mời chân thành cho một cuộc gặp gỡ có thể dẫn lối đến một hành trình song hành.

Tôi là một kỹ sư phần mềm (IT). Công việc mang đến cho tôi thu nhập ổn định, tư duy logic, sự tỉ mỉ và khả năng giải quyết vấn đề. Nhưng hơn hết, nó dạy tôi về sự kiên nhẫn, bởi một dòng code hoàn chỉnh hay một mối quan hệ bền vững đều cần thời gian để xây dựng và điều chỉnh. Nếu ví von, tôi là sự kết hợp giữa sự điềm tĩnh của sách vở và sức sống của những bước chân.

Thế giới trong những trang sách: Tôi tìm thấy sự bình yên và mở rộng góc nhìn qua việc đọc. Đó có thể là sách công nghệ, tiểu thuyết văn học, hay những cuốn viết về lịch sử và tâm lý. Sách với tôi là người thầy thầm lặng, giúp tôi hiểu mình và hiểu người hơn.

Thế giới ngoài những bước chân: Bên cạnh những giờ làm việc với máy tính, tôi tin vào việc vận động. Đi bộ giúp tôi quan sát nhịp sống Hà Nội và lắng nghe chính mình. Chạy bộ là cách tôi rèn luyện ý chí, từng ngày vượt qua những giới hạn nhỏ bé. Tôi tin rằng một tâm trí minh mẫn luôn cần đi cùng một cơ thể khỏe mạnh.

Bạn bè thường nhận xét tôi là người điềm đạm, biết lắng nghe và có trách nhiệm. Tôi không thuộc kiểu người thích tiệc tùng ồn ào, mà trân trọng những cuộc trò chuyện sâu, những khoảnh khắc chân thành bên tách trà hay ly cà phê.

Tôi đang tìm kiếm một người bạn gái để cùng nhau viết tiếp những chương mới của cuộc đời, không bằng những lời hoa mỹ mà bằng những kỷ niệm giản dị, ấm áp và thực tế. Độ tuổi: Sinh từ 1996 đến 2003 (tôi tin rằng ở độ tuổi này, cả hai đều đã đủ chín chắn để hiểu mình muốn gì và nghiêm túc với một mối quan hệ lâu dài). Đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Tôi có nhiều thiện cảm và sự ngưỡng mộ với những bạn nữ làm giáo viên tiếng Anh hoặc các ngành liên quan đến giáo dục, ngoại ngữ. Sự năng động, cởi mở, khả năng giao tiếp và hiểu biết văn hóa của bạn sẽ là mảnh ghép thú vị cho thế giới logic, đôi khi trầm lắng của một người làm IT như tôi. Tôi tin chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ nhau.

Tính cách: Chân thành, vui vẻ, biết trân trọng sự bình yên nhưng cũng sẵn sàng cho những chuyến đi hay trải nghiệm nhỏ. Quan trọng nhất, bạn hướng tới một mối quan hệ nghiêm túc và mong muốn xây dựng một tổ ấm trong tương lai.

Tôi viết những dòng này không để khoe khoang hay đặt ra những tiêu chí khắt khe. Đơn giản, tôi muốn gửi đi một tín hiệu chân thành giữa thế giới rộng lớn rằng: có một người đàn ông 32 tuổi ở Hà Nội, với sự ổn định trong cuộc sống và sẵn sàng về mặt cảm xúc, đang tìm kiếm một người để đồng hành.

Nếu bạn đọc đến đây và cảm thấy có chút đồng điệu hay tò mò muốn tìm hiểu thêm, đừng ngần ngại để lại một bình luận hoặc gửi cho tôi một lời nhắn. Chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào đơn giản. Rất mong được gặp và trò chuyện cùng bạn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ