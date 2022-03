Tìm hướng đi mới cho doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử

Thương mại điện tử Việt Nam có sức bật mạnh mẽ trong những năm gần đây, với mức tăng trưởng hai con số, đưa Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn top đầu khu vực. Google, Temasek và Bain & Co dự báo, đến năm 2025, thương mại điện tử của Việt Nam sẽ giữ ngôi vị "á vương" tại Đông Nam Á, với quy mô đạt 39 tỷ USD. Các doanh nghiệp Việt nhanh chóng chuyển đổi số, nắm bắt cơ hội xuất khẩu rộng mở hay đẩy mạnh thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tuy nhiên, nhiều bất cập diễn ra trong thị trường này như vấn nạn hàng giả, hàng lậu, các vi phạm, tranh chấp, rủi ro pháp lý... khiến nhiều doanh nghiệp gặp trở ngại khi gia nhập thương mại điện tử.

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trang bị các kỹ năng cho doanh nghiệp, Hội thảo "Thương mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới" sẽ được tổ chức chiều ngày 22/3, trực tiếp trên VnExpress. Nằm trong khuôn khổ Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC), hội thảo đem lại lợi ích về hiểu biết pháp luật, kiến thức kinh doanh, kinh nghiệm, kết nối các doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới.

Nhiều đại diện sàn thương mại điện tử lớn trong nước như Amazon Global Selling Việt Nam, Tiki... sẽ tham gia, phân tích các câu chuyện thành công, thất bại, chỉ ra lợi thế và những lưu ý khi tham gia thương mại điện tử của doanh nghiệp Việt, đặc biệt là doanh nghiệp đang tăng trưởng.

Trong đó, diễn giả gồm ông Trịnh Khắc Toàn, Giám đốc khu vực miền Bắc

của Amazon Global Selling Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Bán lẻ, ông cùng đội ngũ Amazon tại Việt Nam đã hỗ trợ và đồng hành cùng hàng triệu doanh nghiệp Việt trên nền tảng thương mại điện tử Amazon toàn cầu.

Đại diện Tiki, bà Vũ Thị Thư, Giám đốc Kinh doanh khu vực Hà Nội cũng sẽ chia sẻ về chìa khóa thúc đẩy kinh doanh cho doanh nghiệp Việt từ kinh nghiệm dẫn dắt sàn thương mại điện từ top đầu.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Việt cũng sẽ kể lại hành trình đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, những khó khăn và cách thức vượt qua trở ngại, đưa hàng hóa Make in Vietnam ra thế giới. Đơn cử là câu chuyện đưa sản phẩm xà đơn Việt của CEO Nguyễn Khánh Trình chinh phục thị trường thế giới qua sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon.

Hội thảo cũng tập trung gỡ rối cho doanh nghiệp trong vấn đề pháp lý, đặc biệt liên quan tới giao dịch, thanh toán điện tử. Chuyên gia Ngô Khắc Lễ, Trọng tài viên, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, sẽ chia sẻ cách thức nhận diện các rủi ro pháp lý trong các giao dịch điện tử, biện pháp phòng tránh đúc kết qua một số vụ tranh chấp thương mại.

Cũng bàn về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Minh - Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) sẽ đưa ra các cảnh báo rủi ro tài chính khi giao dịch trên nền tảng điện tử và biện pháp phòng tránh, thông tin về những chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp kinh doanh trên sàn thương mại điện.

Sự kiện còn có đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC), nhằm mang đến các thông tin hỗ trợ doanh nghiệp thời kỳ bình thường mới.

Phong Vân

Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC) là dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ và do Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chủ dự án. Đây là dự án 5 năm với tổng ngân sách 36 triệu USD nhằm mục tiêu hỗ trợ 5.000 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam (doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh).

IPSC hướng tới tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ. Dự án sẽ triển khai các gói hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, xây dựng chiến lược phát triển của doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ mới, tiếp cận thị trường, thúc đẩy phát triển các sản phẩm Made by Việt Nam.

Đăng ký nhận hỗ trợ của dự án tại đây