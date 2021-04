Tìm hiểu nghệ thuật hiện đại qua sách Sam Phillips

Sách "...isms - Hiểu về nghệ thuật hiện đại" của Sam Phillips, được NXB Thế Giới và Omega Plus ấn hành trong tháng 3. Tác phẩm nằm trong dự án phát triển "Tủ sách nghệ thuật" của Omega Plus. Danh mục chia thành ba chủ đề: lịch sử nghệ thuật, danh họa qua các tác phẩm và tiểu sử. Ảnh: Omega Plus.