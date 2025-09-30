Tìm hạnh phúc cho quãng đường còn lại

Anh thật thà, hài hước nhưng khó tính, thích sạch sẽ, siêng nấu ăn, mến trẻ con...

Anh sinh năm 1982, đã ly hôn 6 năm, đang sống cùng con trai học lớp 8, công việc tạm ổn. Quê anh ở Đà Nẵng, đang sinh sống làm việc tại Tây Nguyên. Tính tình sống tốt, thật thà, hài hước nhưng "khó tính" (người yêu cũ đánh giá khó tính), hay cáu khi không vừa ý (con trai nói), thích sạch sẽ, siêng nấu ăn, mến trẻ con...

Tìm một người phụ nữ dịu dàng chút xíu, sống thật tâm (không bao giờ nghĩ đến chuyện con anh, con em). Thực sự anh đã trải qua mối tình như vậy rồi và kết quả không đến được với nhau. Anh thương người, con cái nào cũng như con ruột, cha mẹ nào cũng như cha mẹ ruột.

