Tìm em nơi đâu

Em nhẹ nhàng dịu dàng, hay nồng nhiệt sôi nổi, anh vẫn yêu miễn anh thấy dễ thương.

Anh đi tìm em, cô gái chuppy tròn trịa có làn da sáng giữa nhộn nhịp chục triệu dân thành phố. Em là ai? Tóc em dù dài hay ngắn thì anh vẫn thấy em rất xinh với khuôn mặt tròn bầu bĩnh và nụ cười tỏa nắng, khoe hàm răng trắng cả phố đông. Em đâu rồi? Đang đi lễ chùa hay đến nhà thờ cầu nguyện? Dù em ở đâu thì cũng đừng quá xa anh, bởi đường đông mà lại kẹt xe thì email và nhắn tin không thôi sẽ trở thành vô nghĩa. Em thế nào? Yêu nhạc hay yêu hoa, em thích làm thơ hay đàn ca đều tốt, chỉ mong em đừng tiktok nhảy nhót, đừng theo trend như nhiều người trẻ hiện nay.

Nếu em đến, hãy đến bằng chính em, đừng cậy nhờ ai cả, đừng mượn người gửi email kết nối, đừng là hoa cỏ, thú cưng trên hình ảnh avatar. Em nhẹ nhàng dịu dàng hay nồng nhiệt sôi nổi, anh vẫn yêu, miễn anh thấy dễ thương. Em không cần thể hiện nhiều về nhà, xe hay bằng cấp, càng không cần khoe đã đi đến những nước nào. Chỉ cần em cứ là em dễ thương đơn giản vậy thì anh vẫn chờ đợi em nơi nhộn nhịp phố đông. Anh là ai, em đang thắc mắc có phải không?Không cao lắm cũng chẳng hề sáu múi, chẳng như vận động viên nhưng cũng trải lắm sân chơi, dù dưới nước hay đồi núi, biển khơi, kể cả với những màn đối kháng, anh "chưa hề biết ngán" dù đối thủ nặng cân (đùa chút thôi nên em đừng nghĩ quá, anh chỉ là người siêng tập luyện thể thao).

Sống lành mạnh nên sức khỏe dồi dào, ăn uống healthy nên chất nào cũng đủ, cũng sẻ chia với cộng đồng một phần sức khỏe, sổ ghi danh hiến máu độ mươi lần. Sống, làm việc, những hoạt động cần, luôn học hỏi để nâng cao thêm kiến thức. Thích những niềm vui chứ không quen những trò phí sức, luôn giữ thân mình trước những độc hại, tổn thương. Cuộc đời anh trải trên khắp những cung đường, vì công việc và đời thường cuộc sống.

Viết đến đây anh bắt đầu lóng ngóng, hết chữ rồi biết vần điệu làm sao. Thôi thì để xem em cảm nhận thế nào, nếu lỡ có đổ nhào thì anh đây sẽ đỡ. Cảm ơn em đọc mấy câu, vần dở. Thắc mắc gì đừng ngại hỏi sâu thêm.

