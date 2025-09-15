Tìm em - người cho anh cảm giác yên bình

Đây là lần đầu tiên anh viết thư lên mục Hẹn hò, mong tìm cho mình một nửa yêu thương đích thực của cuộc đời.

Anh là người con Xứ Nghệ, từng sống qua ba miền đất nước: sinh ra và lớn lên tại mảnh đất miền Trung nắng gió, học đại học ở Hà Nội với những mùa đông rét buốt, vào Tây Nguyên lập nghiệp, công tác rồi về Sài Gòn hoa lệ. Với chừng ấy nơi đã sống, anh càng thêm hiểu và yêu đất nước Việt Nam. Mỗi nơi, mỗi vùng miền đều có những nét văn hóa, phong tục, tập quán riêng, và tất cả đã đọng lại trong anh thành cốt cách, bản chất con người Việt: hiền hòa, nhân hậu, bao dung, chịu thương chịu khó, chu toàn và trọng nghĩa tình.

Về sự nghiệp, anh đã đạt được những thành tựu nhất định trong xã hội. Về tính cách, mọi người nhận xét anh hiền lành, điềm đạm; ngoại hình ổn; biết chơi nhiều môn thể thao và có niềm yêu thích âm nhạc.

Trong hôn nhân, anh đã một lần đổ vỡ, hiện có một con gái 15 tuổi, bé ngoan, hiền, học giỏi và vừa thi đỗ vào trường chuyên THPT của tỉnh. Anh vẫn luôn hy vọng rằng, ở đâu đó, có một nửa đời mình đang chờ đợi.

Anh không đặt ra yêu cầu gì cao, chỉ mong tìm được một người phụ nữ hiền hòa, có học vấn và nghề nghiệp, tuổi dưới 45, ngoại hình dễ nhìn. Nếu em đọc được lá thư này và có cảm nhận tốt về anh, hãy viết thư cho anh nhé.

Chờ duyên, em.

