Thứ năm, 19/2/2026, 10:00 (GMT+7)

Tìm em, ngoại lệ của anh

Anh mong tìm được người hòa hợp về suy nghĩ để cùng xây dựng tương lai; anh không hoàn hảo nhưng chân thành.

Sài Gòn những ngày cuối năm không quá lạnh bằng những ngày sau tết dương lịch em nhỉ. Chúng ta đều đang tất bật với công việc cuối năm, những dự định toan tính cho năm mới, YEP, mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, những cuộc hẹn vội vàng với bạn bè, đồng nghiệp... Đâu đó, trong em liệu có từng tồn tại những khoảng trống vô hình nào không? Ví như cuộc gọi hỏi han, tin nhắn hẹn gặp mặt, bữa cơm chung, hay những cái ôm ấm áp đến từ nửa kia... Anh luôn cảm nhận được chúng, suốt nhiều xuân đã qua. Mong rằng, chuyên mục Hẹn hò của VnExpress sẽ có thể gửi lời của anh đến ngoại lệ của anh.

Ember và Wade là 2 nhân vật trong một bộ phim anh đã xem. Trong đoạn kết, đã có lúc anh xúc động thực sự. Vì những tình tiết và câu thoại đã chạm vào tim anh. Anh thuộc típ người giàu tình cảm nhưng cũng rất lý trí. Lúc nhỏ, nhà anh có nuôi chó cỏ. Anh chơi với chúng từ nhỏ đến lúc nó lớn. Chúng rất dễ thương, từ nhỏ đến lớn thì chơi với chúng rất vui. Mỗi lần đi học về là chúng chạy ra đón và vờn anh nè. Trêu chúng cũng vui lắm.

Có một thời gian, nhà anh nuôi chó. Có đợt nó phá quá nên mẹ anh đánh, anh ngồi khóc sướt mướt. Rồi có lần nó bị trộm bắt mất, anh cũng khóc rất nhiều. Đến năm hai đại học thì nhà không nuôi con nào nữa, vì đã mất 3-4 con do trộm. Mỗi con đều gắn với rất nhiều kỷ niệm. Lâu lâu về quê, anh lại nhớ cảnh tụi nó chạy ra đón mừng, nghĩ mà buồn.

Anh theo đạo Phật. Có người từng nói với anh rằng có đạo hay không cũng được, đạo nào cũng tốt. Tôn giáo là đức tin để hướng con người đến điều thiện, là điểm tựa trong những lúc bất lực, tuyệt vọng. Lúc nhỏ anh chưa hiểu, nhưng khi trải qua biến cố, anh mới thấy đức tin giúp mình thay đổi cách suy nghĩ. Nghe câu nói ấy, anh liên hệ với bản thân và thấy rất đúng. Còn em, em từng có một niềm tin giúp mình vượt qua khó khăn chưa?

Phần lớn thời gian anh dành cho công việc, hết việc công ty lại đến việc riêng, gần như lúc nào cũng ôm laptop nên ít đi đây đó. Thỉnh thoảng anh gặp bạn thân. Anh hay về quê vì nhà cũng gần. Dù bận, anh vẫn cố sắp xếp vì chỉ cần anh có mặt, ba mẹ đã vui rồi. Với em, gia đình có quan trọng không?

Anh thích du lịch tự túc để khám phá. Năm vừa rồi anh có một chuyến đi rất đẹp trong nước. Nếu em thích đi đó đây, mình có thể đi cùng nhau. Bạn bè nói lần đầu gặp anh thấy lạnh lùng, nhưng quen rồi sẽ khác. Anh không chơi game, không hút thuốc, ít nhậu nhẹt, nên đến giờ vẫn một mình. Anh nghiêm túc trong tình cảm, không mập mờ, không quen nhiều người cùng lúc. Nếu không còn muốn tiếp tục, hãy nói rõ. Anh không níu kéo, vì níu kéo không mang lại hạnh phúc.

Anh 30 tuổi, chưa từng kết hôn, chưa có con. Anh mong tìm được người hòa hợp về suy nghĩ để cùng xây dựng tương lai. Anh không hoàn hảo nhưng chân thành. Nếu có duyên, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp, cùng cố gắng mỗi ngày để tốt hơn hôm qua một chút. Cảm ơn em đã đọc đến đây. Chúc em luôn ấm áp và hạnh phúc.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Da
  • Tuổi: 30 tuổi
  • Nghề nghiệp: Kỹ thuật
  • Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  • Giới tính: Nam
