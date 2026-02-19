Tìm em, ngoại lệ của anh

Sài Gòn những ngày cuối năm không quá lạnh bằng những ngày sau tết dương lịch em nhỉ. Chúng ta đều đang tất bật với công việc cuối năm, những dự định toan tính cho năm mới, YEP, mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, những cuộc hẹn vội vàng với bạn bè, đồng nghiệp... Đâu đó, trong em liệu có từng tồn tại những khoảng trống vô hình nào không? Ví như cuộc gọi hỏi han, tin nhắn hẹn gặp mặt, bữa cơm chung, hay những cái ôm ấm áp đến từ nửa kia... Anh luôn cảm nhận được chúng, suốt nhiều xuân đã qua. Mong rằng, chuyên mục Hẹn hò của VnExpress sẽ có thể gửi lời của anh đến ngoại lệ của anh.
Ember và Wade là 2 nhân vật trong một bộ phim anh đã xem. Trong đoạn kết, đã có lúc anh xúc động thực sự. Vì những tình tiết và câu thoại đã chạm vào tim anh. Anh thuộc típ người giàu tình cảm nhưng cũng rất lý trí. Lúc nhỏ, nhà anh có nuôi chó cỏ. Anh chơi với chúng từ nhỏ đến lúc nó lớn. Chúng rất dễ thương, từ nhỏ đến lớn thì chơi với chúng rất vui. Mỗi lần đi học về là chúng chạy ra đón và vờn anh nè. Trêu chúng cũng vui lắm.
- Họ tên: Da
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam