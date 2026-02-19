Tìm em, ngoại lệ của anh

Có một thời gian, nhà anh nuôi chó. Có đợt nó phá quá nên mẹ anh đánh, anh ngồi khóc sướt mướt. Rồi có lần nó bị trộm bắt mất, anh cũng khóc rất nhiều. Đến năm hai đại học thì nhà không nuôi con nào nữa, vì đã mất 3-4 con do trộm. Mỗi con đều gắn với rất nhiều kỷ niệm. Lâu lâu về quê, anh lại nhớ cảnh tụi nó chạy ra đón mừng, nghĩ mà buồn.

Anh theo đạo Phật. Có người từng nói với anh rằng có đạo hay không cũng được, đạo nào cũng tốt. Tôn giáo là đức tin để hướng con người đến điều thiện, là điểm tựa trong những lúc bất lực, tuyệt vọng. Lúc nhỏ anh chưa hiểu, nhưng khi trải qua biến cố, anh mới thấy đức tin giúp mình thay đổi cách suy nghĩ. Nghe câu nói ấy, anh liên hệ với bản thân và thấy rất đúng. Còn em, em từng có một niềm tin giúp mình vượt qua khó khăn chưa?

Phần lớn thời gian anh dành cho công việc, hết việc công ty lại đến việc riêng, gần như lúc nào cũng ôm laptop nên ít đi đây đó. Thỉnh thoảng anh gặp bạn thân. Anh hay về quê vì nhà cũng gần. Dù bận, anh vẫn cố sắp xếp vì chỉ cần anh có mặt, ba mẹ đã vui rồi. Với em, gia đình có quan trọng không?

Anh thích du lịch tự túc để khám phá. Năm vừa rồi anh có một chuyến đi rất đẹp trong nước. Nếu em thích đi đó đây, mình có thể đi cùng nhau. Bạn bè nói lần đầu gặp anh thấy lạnh lùng, nhưng quen rồi sẽ khác. Anh không chơi game, không hút thuốc, ít nhậu nhẹt, nên đến giờ vẫn một mình. Anh nghiêm túc trong tình cảm, không mập mờ, không quen nhiều người cùng lúc. Nếu không còn muốn tiếp tục, hãy nói rõ. Anh không níu kéo, vì níu kéo không mang lại hạnh phúc.

Anh 30 tuổi, chưa từng kết hôn, chưa có con. Anh mong tìm được người hòa hợp về suy nghĩ để cùng xây dựng tương lai. Anh không hoàn hảo nhưng chân thành. Nếu có duyên, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp, cùng cố gắng mỗi ngày để tốt hơn hôm qua một chút. Cảm ơn em đã đọc đến đây. Chúc em luôn ấm áp và hạnh phúc.

