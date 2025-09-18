Tìm em mùa hoa sữa

Tính cách anh đơn giản, hài hòa, không giả dối, lương thiện, một đời bên em.

Lá thư đầu tay viết vội trong ngày thu đến rồi vội đi, để lại trong anh niềm thao thức. Nếu em có tình cờ lướt đến tâm thư này hẳn ngày gần nhất ta sẽ tìm thấy nhau. Đôi lời về anh: 29 tuổi của anh thêm vài tháng nữa sẽ tròn 30. Gia đình kinh tế bình thường, có thêm em nữa yêu thương đong đầy Anh làm việc nơi xứ lạ, ngót nghét cũng gần 10 năm qua. Công việc anh cũng như bao người, có mưa có nắng nhưng đời vẫn tươi. Tuổi nhỏ cuộc sống cơ hàn, lớn lên thì thấy ngỡ ngàng bớt lo. Năm trôi tháng rộng ngày dài, mong chờ mòn mỏi một người nhớ thương.

Tính cách anh đơn giản, hài hòa, không giả dối, lương thiện, một đời bên em. Mong cầu về em: mưa nắng là việc của trời, không lo cay đắng cuộc đời bên anh. Không cần nhan sắc vẹn toàn, chỉ mong em ở trọn đời bên anh. Nếu em cũng đồng lòng với những điều anh nói thì sms cho anh nhé, cảm ơn người đã đọc.

