Tìm em cùng tận hưởng những điều bình dị

Anh 29 tuổi, cao 1m6, sống đơn giản, lạc quan và luôn giữ cho mình một trái tim rộng mở.

Không quá nổi bật giữa đám đông, nhưng anh tin rằng sự chân thành và thái độ tích cực mới là điều khiến con người trở nên đáng quý. Anh thích trò chuyện, từ những câu chuyện đời thường đến những điều nhỏ bé trong cuộc sống, chỉ cần có người cùng lắng nghe và sẻ chia. Khi rảnh rỗi, anh hay chạy bộ, đạp xe hoặc chơi cầu lông (dù còn hơi vụng về nhưng rất vui khi được rèn luyện mỗi ngày). Anh cũng mê du lịch, thích khám phá văn hóa, thưởng thức món ăn địa phương và tận hưởng cảm giác tự do trên những hành trình mới.



Hiện tại, anh có công việc ổn định và một cuộc sống nhẹ nhàng, đủ đầy. Anh không tìm kiếm điều gì quá cao xa, chỉ mong gặp được một người bạn gái vui vẻ, hòa đồng, biết trân trọng những giá trị giản dị, cùng anh sẻ chia những khoảnh khắc bình yên trong đời. Nếu em thấy đâu đó có chút đồng điệu, đừng ngại nhắn cho anh một lời nhé, biết đâu những điều bình dị lại là khởi đầu cho điều thật đặc biệt.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ