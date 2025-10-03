Tìm em cô gái dịu dàng, nhân hậu

Mùa thu – mùa đẹp nhất trong năm – đã tới nên anh đi tìm em, không biết em có đọc được những dòng này không.

Một buổi cuối tuần mang chút se lạnh của mùa thu, anh ngồi viết đôi dòng này, hy vọng có thể chạm được tới em. Anh xin giới thiệu ngắn gọn về mình: Anh thuộc thế hệ 9x đời đầu, làm công việc liên quan đến IT tại Hà Nội, sống cùng gia đình tại đây.

Ngoại hình anh trông dễ nhìn, hiền lành, cao 1m75. Mọi người xung quanh nhận xét tính anh khá trầm nhưng rất vui vẻ, hòa đồng. Anh khá hướng nội, thích lắng nghe hơn là nói. Có thể anh không giỏi nói những điều hoa mỹ, nhưng trong tình cảm anh luôn chân thành.

Anh mong muốn tìm một người bạn gái nghiêm túc trong tình cảm, trân trọng những giá trị gia đình. Với anh, không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần hai người có thể đồng hành cùng nhau, sống bình dị, chia sẻ với nhau những điều đơn giản và cả khó khăn trong cuộc sống.

Nếu em cũng đang đi tìm một người giản dị, coi trọng sự gắn bó và mong muốn dài lâu, thì biết đâu chúng ta lại có duyên với nhau.

