Tìm em, cô gái dịu dàng, hiểu biết

Chào em, sau bao nhiêu lần lưỡng lự, chờ đợi một tình duyên đến một cách tự nhiên, cuối cùng anh cũng quyết định viết bài này để hy vọng có thể tìm được đích đến của đời mình. Cô đơn đã lâu, anh vẫn mong mỏi có một người để cùng chia sẻ và cùng làm những điều mình thích. Anh thuộc kiểu người hơi hướng nội, hơi ít nói, không hút thuốc hay bia rượu (cũng một phần do tửu lượng thấp).

Tuy thuộc tuổi 9x đời đầu nhưng suy nghĩ về cuộc sống của anh giống gen Z hơn, không biết có phải là do trước đây đi học lâu quá hay không. Anh từng học đại học bên Nga gần 7 năm, anh nghĩ khoảng thời gian đó đã góp phần rất nhiều định hình tính cách và suy nghĩ của mình bây giờ. Anh hướng đến cuộc sống chung của mình hơn là những cuộc vui bên ngoài, chơi thể thao, học thêm một số kiến thức mới, hay điều mình thích như là chơi nhạc cụ...

Một số thông tin về anh: Anh chưa từng kết hôn, sinh năm 1993, quê Thiệu Hóa - Thanh Hóa, cao 1m70, không béo không gầy, khuôn mặt cũng dễ nhìn. Hiện tại làm kĩ sư trong một công ty nước ngoài tại Nghi Sơn và ở nhà của công ty tại đó. Nhưng định hướng sau này của anh vẫn là muốn định cư ở TP Thanh Hóa để thuận tiện hơn cho cuộc sống sau này. Thu nhập của anh theo anh nghĩ là ổn cho cuộc sống ở quê mình.

Hy vọng tìm được em, người con gái dịu dàng, hiểu biết và thật tốt nếu em là người hay nói (anh là người nghe nhiều hơn nói mà). Có lẽ do xưa anh chỉ vùi đầu đi học, rồi sau đi làm nên ít kiến thức và trải nghiệm vui chơi bên ngoài. Vì vậy, anh thích được nghe em chia sẻ về những điều nhỏ nhặt hàng ngày, những kiến thức nào đó hay trong công việc của em, anh sẽ cùng tìm hiểu và thảo luận về nó, cùng nhau phát triển. Mong em sẽ ít tuổi hơn anh, để anh có thể là người trưởng thành hơn và che chở em. Hy vọng em cũng cùng quê, gần anh để thuận tiện cho cuộc sống sau này. Đừng ngần ngại chia sẻ với anh, anh đang chờ em đấy. Mong sớm nhận được phản hồi từ em.

