Tìm em cho mùa Noel năm nay và mãi mãi sau này

Anh thuộc tính cách hướng nội, thích nghe nhạc, đọc sách, cao 1m72, cân nặng mức bình thường.

"Gõ cửa, cửa sẽ mở" nếu giờ không tìm thì anh không thể gặp được em. Môi trường làm việc kỹ thuật ở nhà máy sản xuất thì rất khó tìm thấy em. Nếu anh không chịu chủ động nữa thì có lẽ thần tình yêu sẽ ngủ luôn chứ không phải ngủ quên em nhỉ.

Anh sinh năm 1997, làm việc về mảng kỹ thuật điện kết hợp cơ khí, anh sinh sống và làm việc ở TP HCM. Anh thuộc tính cách hướng nội, thích nghe nhạc, đọc sách. Ngoại hình anh cao 1m72, cân nặng mức bình thường, nếu có dịp gặp nhau thì em sẽ dễ hình dung em nhỉ, không làm em thất vọng về ngoại hình đâu. Anh mong em sinh sống và làm việc ở TP HCM để chúng ta có thể tiện gặp gỡ, trò chuyện thực tế bên ngoài, để quyết định xem mình có hợp đi tiếp với nhau không. Mong em cao trên 1m55, tuổi gần anh hoặc lớn hơn một hai tuổi. Mong mình có cơ hội để đón Noel năm nay.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ