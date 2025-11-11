Tìm em chân thành và sống thiện lương

Anh mong tìm được người có thể chia sẻ niềm vui cũng như những điều thú vị trong cuộc sống.

Thu qua đông đến cho lá vàng nhẹ nhàng rơi. Noel này em có muốn đi dạo cùng anh không? Gửi em, người phụ nữ anh đang kiếm tìm. Anh xin được giới thiệu qua một chút về bản thân mình, anh sinh năm 1984, tuổi Giáp Tí, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình cơ bản, đang công tác và làm việc ở Hạ Long. Anh chưa từng lập gia đình, mong em cũng chưa lập gia đình và em cũng ở Hà Nội hoặc Hạ Long em nhé.

Trong tình yêu, anh tin rằng điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu và đồng hành. Anh mong tìm được người có thể chia sẻ niềm vui cũng như những điều thú vị trong cuộc sống. Nếu em cũng tìm một mối quan hệ nghiêm túc, xuất phát từ sự chân thành thì chúng mình làm quen em nhé!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ