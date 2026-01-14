Tìm em chân thành, sẵn sàng mở lòng để cùng nhau trò chuyện

Mình tin rằng một mối quan hệ bền vững luôn bắt đầu từ sự tôn trọng, thấu hiểu và cùng hướng về tương lai lâu dài.

Mình là nam, ngoài 30 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng với công việc nhân viên văn phòng ổn định. Mình có ngoại hình ưa nhìn, sống khá giản dị và là người trân trọng những giá trị gia đình. Trong cuộc sống hàng ngày, mình duy trì thói quen chạy bộ quanh hồ Tam Bạc để rèn luyện sức khỏe và cân bằng tinh thần sau giờ làm việc.



Ở độ tuổi này, mình nghiêm túc với chuyện tình cảm và có mong muốn "date to marry", tìm hiểu để đi đường dài, không hẹn hò cho vui hay qua loa. Mình hy vọng có cơ hội làm quen với một bạn nữ cùng quê Hải Phòng, có suy nghĩ chín chắn, chân thành, sẵn sàng mở lòng để cùng nhau trò chuyện, tìm hiểu, hẹn hò, nếu đủ duyên thì tiến tới hôn nhân. Mình tin rằng một mối quan hệ bền vững luôn bắt đầu từ sự tôn trọng, thấu hiểu và cùng hướng về tương lai lâu dài.

