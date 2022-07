Tìm được mộ bố khi thăm Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9

Quảng TrịThăm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, ông Phùng Văn Sỹ rà tên những người trong ngôi mộ tập thể, rồi vỡ òa khi nhìn thấy tên cha Phùng Văn Môn.

Dưới cái nắng đổ lửa giữa tháng 7, bà Phạm Thị Hoa (81 tuổi, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đặt bàn tay gầy guộc, nhăn nheo lên ngôi mộ tập thể của 112 liệt sĩ Sư đoàn 320. Áp người vào ngôi mộ, đôi mắt bà nhòe đi vì "đau xót do không thể đón ông về quê".

"Nhưng tôi cũng an lòng vì ông được nằm chung với đồng đội, ở một nghĩa trang khang trang, và từ nay con cháu cũng biết phần mộ để đến hương khói cho ông", người vợ liệt sĩ nhắn nhủ với người chồng nằm dưới mộ, đã cách biệt 54 năm.

Gạt nước mắt, bà Hoa sắp xếp 112 bộ áo quần bộ đội bằng giấy để "hóa", "gửi" xuống cho chồng cùng đồng đội của ông. Nghiêng mình trước ngôi mộ tập thể, bà xin phép được mang một ít chân hương về quê nhà, để rước vong linh của chồng về với tổ tiên.

Bà Hoa xúc động bên ngôi mộ tập thể có thi hài chồng. Ảnh: Nguyễn Nga

Niềm vui đến với bà Hoa và gia đình khoảng một tuần trước, kết thúc chặng đường 20 năm người con trai duy nhất Phùng Văn Sỹ (58 tuổi) tất tả ngược xuôi đi tìm hài cốt bố. Ông Sỹ cùng đoàn cán bộ xã Duyên Hải có chuyến thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (TP Đông Hà) từ ngày 8 đến 11/7. Sau khi thắp hương ở đài tưởng niệm trung tâm, cả đoàn tỏa đi khu mộ tỉnh Thái Bình để thắp hương cho người thân. Ông cũng cầm nén hương, miệng khấn "bố sống khôn chết thiêng cho con tìm được mộ bố".

Ở nơi có 10.000 liệt sĩ đang yên nghỉ, ông Sỹ không biết phải mất bao lâu để rà tìm được cha. Ông cứ bước đi, rồi dừng chân trước một ngôi mộ tập thể. Ông lần đọc từng cái tên trong danh sách 112 liệt sĩ, và tim ông như thắt lại, đôi mắt ngấn nước khi đọc đến cái tên "Phùng Văn Môn" với đầy đủ thông tin năm sinh, quê quán, cấp bậc, đơn vị, thời gian hy sinh.

Để chắc chắn, ông Sỹ lần giở tập hồ sơ đã cũ về người bố liệt sĩ mà ông luôn mang bên mình mỗi khi đến viếng tại các nghĩa trang liệt sĩ. "Thấy tất cả đều trùng khớp, tôi òa khóc không nói nên lời vì sau bao năm đằng đẵng chờ đợi, tìm kiếm, gia đình cũng tìm được bố tôi", ông Sỹ xúc động kể lại.

Tìm thấy cha quá bất ngờ, ông Sỹ lập tức trở về quê, vay mượn người thân thêm chút tiền làm lộ phí rồi ngày 14/7, ông cùng mẹ và 16 người thân là chú bác, con cháu thuê ôtô vào Quảng Trị.

Lời kể ông Phùng Văn Sỹ khi bất ngờ tìm được mộ bố ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ông Phùng Văn Sỹ xúc động kể về hành trình 20 năm tìm một bố. Ảnh: Hoàng Táo

Liệt sỹ Phùng Văn Môn và bà Phạm Thị Hoa làm đám cưới, về chung một nhà những năm 1960. Năm 1964, con trai duy nhất Phùng Văn Sỹ ra đời, và chỉ hai năm sau ông Môn lên đường tòng quân. Ông về thăm nhà một lần, để lại chiếc mũ tai bèo làm kỷ vật, rồi vĩnh viễn không về. Năm 1969, gia đình nhận được giấy báo tử của Sư đoàn 320 báo tin liệt sĩ Phùng Văn Môn hi sinh ngày 2/2/1968 tại mặt trận phía Nam. Giấy ghi "thi hài liệt sĩ Môn được an táng chu đáo", nhưng không đề rõ nơi hi sinh và chôn cất.

Khi trưởng thành, ông Sỹ đi nhiều nơi, tìm gặp các cựu binh Sư đoàn 320 để hỏi thông tin nơi cha mình nằm lại. Ông cũng đến gia đình người ký giấy báo tử, nhưng manh mối thu nhận được không nhiều. Ga đình ông cũng vào Bình Dương, Đà Nẵng, đi tìm ở vùng rừng núi, tìm kiếm thông tin trên internet, thậm chí tin vào lời nhà ngoại cảm nhưng vẫn vô vọng. Đến lúc tưởng chừng mất hết hy vọng, thì niềm vui lại đến với người vợ, người con liệt sĩ.

Trước ngôi mộ tập thể có chồng mình, bà Hoa nói "tìm được ông là tôi đã yên lòng rồi. Tôi tuổi đã cao, không biết còn vào với ông được mấy lần. Việc hương khói sau này đành nhờ con cháu". Còn ông Sỹ thì cho biết, khi về quê sẽ viết thư gửi thân nhân của các liệt sĩ nằm chung ngôi mộ của bố để báo tin, vì "biết đâu họ cũng chung hoàn cảnh, đang tìm người thân như tôi".

Hoàng Táo