Tìm được con trai bị bắt cóc 31 năm trước

Trung QuốcMột ngày đầu tháng 9, nhà bà Lý Tĩnh Chi ở tỉnh Thiểm Tây nhộn nhịp người ra vào chúc mừng vì cậu con trai bị bắt cóc 31 năm trước đã trở về.

Ôm tấm ảnh con hồi nhỏ, người mẹ nức nở khóc "Mẹ nhớ con lắm". Bà Lý không thể quên được ngày 13/1/1989 khi dẫn hai con đi chơi lễ hội mùa xuân trong làng. Thời điểm này, cậu con trai Tôn Tiểu Hổ mới 3 tuổi đang chơi với em gái, bất ngờ biến mất. Em gái nói, anh trai đi theo một người đàn ông lạ mặt và không quay trở lại.

Ông Tôn Trưởng An so sánh ảnh của mình thời trẻ với ảnh con trai Tiểu Hổ, thời điểm hiện tại, sau khi nhận được thông tin từ đội tìm kiếm. Ảnh: sina.

Sau khi con trai bị bắt cóc, vợ chồng bà Lý đã bỏ hết công việc đi khắp 8 tỉnh thành và hàng chục thành phố ở Trung Quốc tìm kiếm. Họ đã gặp nhiều đứa trẻ khác bị bắt cóc nhưng không thấy Tiểu Hổ.

Tháng 2/1991, ông Tôn Trường An - chồng bà Lý - nhận được tin: "Tìm thấy một đứa trẻ rất giống Tiểu Hổ bị bắt cóc ở tỉnh Hà Nam. Đứa trẻ nghi bị bạo hành".

Với sự giúp đỡ của chính quyền và cảnh sát địa phương, ông Tôn tìm thấy đứa trẻ trong hang động nhỏ nằm trên một ngọn núi cao. Nhìn thoáng qua, họ biết đó không phải là Tiểu Hổ. Nhưng thấy đứa trẻ với thân thể đầy những vết sẹo, gương mặt ánh lên sự sợ hãi, hai người bàn nhau nhận cậu làm con nuôi.

Vì không biết tên tuổi, cậu bé được gọi là Tiểu Hổ. Ngày tháng năm sinh bố mẹ nuôi khai giống với người con trai đã mất tích, được tổ chức sinh nhật hàng năm.

Từ năm 1991 đến 2019, đứa trẻ này lớn lên với sự chăm sóc của vợ chồng bà Lý. Năm 28 tuổi, họ cũng tìm được cha mẹ ruột cho cậu và trao trả lại cho gia đình. Dù có thêm con trai nuôi, nhưng suốt 30 năm, hai vợ chồng không từ bỏ việc tìm kiếm Tiểu Hổ.

Năm 2009, ông Tôn biết tới một trang web của chính phủ Trung Quốc chuyên tìm kiếm những đứa trẻ mất tích và đăng ký thông tin con trai mình. Trong những năm qua, đã có 14 đứa trẻ được so sánh nhưng tiếc không ai là Tiểu Hổ.

Đầu năm 2020, nhóm tìm kiếm phát hiện ra một người đàn ông tên là Quách Vương, sinh ra tại thành phố Tây An năm 1986, và bị bắt cóc đến tỉnh Hà Nam năm 1989. Khi các tình nguyện viên xem ảnh của Quách Vương, họ thấy rằng tóc mái của anh cuộn lại, giống hệt ông Tôn Trường An khi còn trẻ. Kết quả so sánh sau một tháng, Quách Vương chính là Tôn Tiểu Hổ.

Gia đình ông bà Tôn, Lý và con trai Tiểu Hổ trong ngày đoàn tụ tháng 9/2020. Ảnh: sina.

Quách Vương, 34 tuổi lúc đầu không biết mình là một đứa trẻ bị bắt cóc. Mãi đến cuối năm 2019, cha nuôi mới cho biết anh được mua lại với giá 3.300 tệ (gần 11 triệu đồng). Biết tin, chàng trai này bắt đầu tìm kiếm cha mẹ ruột của mình.

Quách nói rằng anh cảm thấy bản thân như nhân vật chính của một bộ phim, "nhưng đó là một nhân vật may mắn vì tìm được cha mẹ ruột". Anh hiện đang là nhân viên bán hàng và đã có một con gái.

Về phía cậu con trai nuôi của ông bà Lý cũng được đặt tên là Tiểu Hổ, sau khi biết tin bố mẹ nuôi tìm được con trai ruột, anh đã đề nghị mọi người gọi anh với tên "Tiểu Hổ lớn".

"Tôi sẽ đối xử tốt với em trai của mình. Tiểu Hổ cũng như cha mẹ nuôi luôn là gia đình của tôi", người anh chia sẻ.

Vy Trang (Theo sina)