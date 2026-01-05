Tìm được chồng trên cả tuyệt vời nhờ Hẹn hò VnExpress

Xin chia sẻ câu chuyện của mình và chồng mình cho mọi người được biết để "nhả tí vía" cho cặp đôi nào đang yêu nhau nhé.

Mình là chủ nhân bài viết: Cô gái miền Tây tìm người hiền lành, yêu thương gia đình. Cảm ơn báo VnExpress đã cho mình một người chồng trên cả tuyệt vời. Nhân dịp năm mới, kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống. Chúc những ai chưa tìm thấy nhau sẽ tìm được mảnh ghép đời mình. Xin chia sẻ câu chuyện của mình và chồng mình cho mọi người được biết để "nhả tí vía" cho cặp đôi nào đang yêu nhau nhé.

Sau khi viết bài trên báo, khá nhiều thư từ các anh trai tốt bụng gửi cho mình. Mình cũng lịch sự trả lời vài mail nhưng khi đọc mail của anh (chồng hiện tại), mình thấy cảm xúc rất chân thành nên đã rung động. Chúng mình kết nối chat rồi nhắn tin nói chuyện cả đêm. Quá trình yêu nhau cũng có lúc xảy ra mâu thuẫn nhưng rồi mọi chuyện đều vượt qua và kết thúc bằng đám cưới vào 20 và 21 tháng 12 vừa rồi, dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên. Một lần nữa cảm ơn quý báo đã se duyên. Cảm ơn chồng đã đến bên đời em, mãi bên nhau chồng nhé.

Anh Pha