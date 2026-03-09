Tìm được cha ruột sau 25 năm lạc ở ga tàu

Trung QuốcBị lạc năm 4 tuổi và trải qua hai lần bị bỏ rơi, Zhang Yunpeng vừa đoàn tụ với cha ruột sau 25 năm xa cách.

Ngày 2/3, tại huyện Huy Nam, tỉnh Cát Lâm, Zhang Yunpeng chạy đến ôm chầm lấy ông Zhang Jiucheng. Hai cha con quỵ xuống, bật khóc trước sự chứng kiến của người thân và các tình nguyện viên. "Bố ơi, con yêu bố", chàng trai 29 tuổi nói bằng vốn tiếng Trung bập bẹ.

Năm 2001, cậu bé 4 tuổi thất lạc người thân giữa đám đông ở ga Thẩm Dương Bắc. Cậu được đưa vào trung tâm phúc lợi xã hội và mang tên mới là Shen Huabai. Bốn năm sau, Yunpeng được một cặp vợ chồng Canada nhận nuôi. Tuy nhiên, họ ly hôn chỉ sau ba tháng, khiến cậu phải chuyển đến sống trong một gia đình bản xứ có 9 người con.

Thiếu thốn tình cảm gia đình, ngay sau khi tốt nghiệp trung học, Yunpeng phải làm nhiều công việc khác nhau để tự trang trải cuộc sống.

Chàng trai được cha bón cho những món ăn truyền thống quê nhà. Ảnh: QQ

Trong khi đó tại quê nhà, gia đình ông Zhang Jiucheng rơi vào khủng hoảng khi con trai mất tích. Người cha nhiều năm đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không có kết quả, sức khỏe cũng suy giảm vì nỗi đau mất con.

Cuối năm 2025, sau khi chứng kiến nhiều cuộc hội ngộ thành công nhờ mạng xã hội, Yunpeng liên hệ với tổ chức tình nguyện Baby Returning Home. Thông qua một tình nguyện viên hỗ trợ gửi mẫu máu, cơ sở dữ liệu ADN quốc gia Trung Quốc nhanh chóng xác nhận huyết thống giữa anh và ông Zhang Jiucheng.

"Ngay khi nhìn thấy ảnh, tôi biết đó là con trai mình vì nó giống tôi như đúc", ông Zhang nói.

Trước ngày gặp mặt, người cha đã chuyển 10.000 tệ (khoảng 1.400 USD) cho con trai mua vé máy bay. Gia đình cũng chuẩn bị sẵn áo khoác lông vũ mới và nồi lẩu dưa cải bắp - món ăn đặc trưng vùng Đông Bắc để chào đón anh. Trong bữa ăn, ông Zhang tự tay gắp thức ăn cho con trai để bù đắp quãng thời gian xa cách.

"Tôi không oán trách, chỉ muốn được ôm cha thật chặt", Yunpeng chia sẻ. Vì visa sắp hết hạn, anh dự kiến trở lại Canada trong vài tuần tới nhưng khẳng định sẽ thường xuyên về thăm cha để nối lại sợi dây tình thân.

Nhật Minh (Theo QQ)