Viện sắc màu Pantone công bố magenta (tím đỏ) là màu của năm 2023 sau quá trình nghiên cứu xu hướng và tâm lý.

Magenta là sắc pha trộn giữa xanh lam và đỏ, ra đời tròn 150 năm, với ý nghĩa dũng cảm, khao khát sống. Sắc màu sẽ thống trị mọi lĩnh vực trong thời trang, điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật, kiến trúc.

Màu magenta. Ảnh: Huge

Leatrice Eiseman, giám đốc điều hành của Viện màu sắc Pantone cho biết magenta thể hiện sự lạc quan và niềm vui - điều thế giới rất cần trong bối cảnh đầy thử thách của năm sau. Ngoài ra, đỏ tím còn thể hiện mong muốn tư duy đột phá và đổi mới công nghệ để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn sau thời kỳ đại địch.

Nhà phê bình Jason Farago của New York Times nhận xét: "Không choáng ngợp như hồng Barbie, không sang trọng mãnh liệt như thời trang cao cấp của Valentino. Pantone 18-1750 (ký hiệu màu Magenta) là một sắc thái độc đáo cho một thời điểm khác thường".

James Fox, nhà sử học nghệ thuật Cambridge và là tác giả cuốn The World According to Colour nói với Guardian: "Đây là một lựa chọn tốt và phù hợp trong thời kỳ mà mọi thứ đều xám xịt, tăm tối và u ám, rất nhiều người đã mất hy vọng. Về cơ bản, đó là màu nói về khả năng phục hồi của tinh thần con người".

Theo Fox, magenta gợi liên tưởng đến đất sét, các bức tranh trong hang động, màu sắc của thiên hà, các loài thực vật thời nguyên thủy trên Trái đất. Về mặt thị giác, sắc màu này tạo ra sự rung động lớn và không thể xác định chính xác.



Magenta ra đời vào giữa thế kỷ 19 nhờ phát minh tình cờ của mauveine, thuốc nhuộm aniline tổng hợp đầu tiên. Năm 1859, sau những khám phá đồng thời của các nhà hóa học ở Pháp và nam London, một loại thuốc nhuộm màu tím đỏ bắt đầu được sản xuất với tên gọi "fuchsine" hoặc "roseine". Nó được đổi tên vào năm 1860 theo trận chiến giữa Pháp và Sardinia chống lại Áo ở thị trấn Magenta, Lombardy, thể hiện ý nghĩa về tình đoàn kết giữa các nước trong cuộc chiến giành độc lập ở Italy.

Công nương Kate Middleton diện váy tím đỏ trong lễ đón Tổng thống Nam Phi Ramaphosa, hôm 22/11 tại London. Ảnh: HC

Năm qua, magenta đã xuất hiện nhiều trong văn hóa đại chúng, như kiểu trang điểm mắt khói màu quả mọng đặc trưng của nữ anh hùng Marvel - Clea - do Charlize Theron thủ vai, trang phục quý tộc màu mận của Emily Blunt trong The English.

Ca sĩ Harry Styles - người có phong cách thời trang tiên phong - đã chọn một chiếc áo cộc tay màu đỏ tím của Gucci để thông báo về việc đến Venice dự buổi ra mắt phim Don't Worry Darling. Tuần trước, Công nương Kate Middleton đã mặc áo khoác dáng váy đỏ tím của Emilia Wickstead, đội mũ đồng điệu trong lễ tiếp đón Tổng thống Nam Phi Ramaphosa.

Họa Mi (theo New York Times, Guardian)