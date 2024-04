Tim Cook uống cà phê trứng với Mỹ Linh

Hà NộiCEO Apple Tim Cook uống cà phê trứng và nhâm nhi hạt hướng dương cùng mẹ con ca sĩ Mỹ Linh và Mỹ Anh, sáng 15/4.

Theo Mỹ Linh, trong buổi cà phê và trò chuyện khoảng 30 phút ở phố cổ, ông Tim Cook trao đổi về một số chủ đề nghệ thuật, lĩnh vực sáng tạo, cũng như tìm hiểu văn hóa, lịch sử Hà Nội. Ngoài ra, CEO Apple bày tỏ mong muốn mang các sản phẩm của Apple Plus ra các nước ngoài khu vực tiếng Anh.

Tim Cook uống cà phê với mẹ con Mỹ Linh (phải) và Mỹ Anh. Ngoài uống cà phê cùng nghệ sĩ Việt, ông còn đi dạo ở bờ hồ Hoàn Kiếm và thăm một studio phim, sáng 15/4. Ảnh:Twitter Tim Cook

Mỹ Linh ấn tượng với phong thái giản dị và thân thiện của Tim Cook. Theo ca sĩ, CEO tấm tắc khen món cà phê trứng sau vài ngụm. Còn ca sĩ Mỹ Anh cho biết: "Tôi xem cuộc gặp với ông là món quà quá bất ngờ. Tôi cảm nhận ông hiền và dễ thương. Khi nghe tôi nói về nền âm nhạc Việt đang có nhiều tài năng trẻ, tư duy sáng tác tốt, ông tỏ rõ thích thú và quan tâm".

Phan Lê, 30 tuổi, quản lý nhà hàng ở địa chỉ 48 Hàng Bè, nói ông Cook có mặt ở nhà hàng khoảng 10h. CEO Mỹ có phong thái giản dị, nụ cười luôn trên môi. Khi cuộc gặp kết thúc, một nhân viên Apple đi cùng Tim Cook chủ động thanh toán tiền cà phê. Trước khi ra về, Tim Cook cảm ơn nhân viên nhà hàng, khen đồ uống ngon. "Chúng tôi không biết Tim Cook sẽ xuất hiện, chỉ được thông báo trước khi ông đến năm phút", đại diện nhà hàng cho biết.

Ngay sau cuộc gặp, Tim Cook có dòng tweet đầu tiên khi đến Việt Nam đăng kèm bức ảnh uống cà phê với hai ca sĩ: "Xin chào, Việt Nam! Cảm ơn hai nghệ sĩ tài năng Mỹ Linh và Mỹ Anh đã chào đón tôi nồng nhiệt. Tôi yêu cà phê trứng". Bức ảnh nhận được 194.700 lượt xem, 330 lượt chia sẻ và 4.000 lượt thả tim chỉ sau một giờ đăng. Nhiều tài khoản cho biết phấn khích và chào đón CEO hãng công nghệ hàng đầu thế giới tới Việt Nam.

Sáng 15/4, Tim Cook đến Hà Nội, dự kiến gặp gỡ các nhà sáng tạo nội dung và lập trình viên Việt. Trong khi đó, Apple cũng nói sẽ tăng cường cam kết với Việt Nam, nâng các khoản chi cho nhà cung cấp, cùng với tiến triển mới trong sáng kiến hỗ trợ nước sạch cho trường học địa phương. "Không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước sôi động và xinh đẹp", CEO Apple nói.

Tim Cook, 64 tuổi, gia nhập Apple tháng 3/1998 với tư cách là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động toàn cầu và sau đó là Phó chủ tịch điều hành. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Apple tháng 8/2011.

Sau khi đảm nhận vai trò người đứng đầu, Tim Cook chứng minh khả năng lãnh đạo khi giúp Apple tăng gấp đôi doanh thu và lợi nhuận từ năm 2011 đến 2020. Đến 2023, Apple trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD. Dưới thời Tim Cook, Apple cho ra đời những sản phẩm công nghệ hoàn toàn mới là đồng hồ Apple Watch và kính thực tế ảo Vision Pro.

Mỹ Linh, 49 tuổi, sinh ra ở Hà Nội, nổi tiếng ở dòng nhạc nhẹ với hàng loạt ca khúc như Hương ngọc lan (Anh Quân), Trên đỉnh Phù Vân (Phó Đức Phương). Năm 1993, chị đoạt giải Ca sĩ trẻ ấn tượng nhất trong Liên hoan các ban nhạc toàn quốc với bài Thì thầm mùa xuân (Ngọc Châu). Năm 1998, Mỹ Linh lập gia đình với nhạc sĩ Anh Quân, đánh dấu thay đổi phong cách trong âm nhạc với album Tóc ngắn, Made in Vietnam, Chat với Mozart, Để tình yêu hát, Tóc ngắn Acoustic - Một ngày. Những năm gần đây, ca sĩ chủ yếu tập trung công việc giảng dạy, đào tạo.

Mỹ Anh, 22 tuổi, là con út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, hoạt động độc lập năm 2020. Ca sĩ tự sáng tác, sản xuất MV, là á quân cuộc thi âm nhạc The Heroes. Đầu năm 2022, cô nhận giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc Làn Sóng Xanh. Cô từng ra album nhạc thiếu nhi Bài hát cho Bi (2016) cùng loạt đĩa đơn: Got You, Lời cảm ơn, Nhìn những mùa thu đi, Mỗi khi anh nhìn em, Chẳng thể né tránh.

Hà Dung Chi