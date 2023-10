Tim Cook đến Trung Quốc lần thứ hai trong năm

CEO Apple Tim Cook bất ngờ xuất hiện tại Apple Store ở Thành Đô, đánh dấu lần thứ hai ông đến Trung Quốc chỉ trong một năm.

Theo China Daily, trong buổi nói chuyện với nhân viên tại Apple Store Thành Đô cuối tuần qua, Cook chủ yếu nhắc đến kính thông minh Vision Pro. Người đứng đầu Apple nói rất phấn khích trước những nỗ lực mà đội ngũ phát triển Trung Quốc đã thực hiện cho mẫu kính mới.

CEO Apple và các nhân viên tại App Store ở Thành Đô. Ảnh: China Daily

Ra mắt vào tháng 6, Vision Pro là sản phẩm mới quan trọng đầu tiên của Apple trong một thập kỷ qua. Công ty kỳ vọng thiết bị "điện toán không gian" này có thể thay đổi cách người dùng xem phim, giải trí và tương tác với các ứng dụng.

Tim Cook xuất hiện tại Trung Quốc khá âm thầm và không nhiều phương tiện truyền thông nhắc đến. Theo SCMP, ông được cho là xuất hiện tại giải đấu game Honor of Kings do Tencent tổ chức. Năm 2020, Honor of Kings được ghi nhận là game đầu tiên có trung bình hơn 100 triệu người dùng hoạt động hàng ngày trên mọi nền tảng.

Phần còn lại trong hành trình CEO Apple đến Trung Quốc vẫn chưa được biết, ngoài thông tin từ China Daily và một số hình ảnh người dùng chụp chung với Tim Cook đăng trên mạng xã hội. Sáng nay, CEO Apple cũng đăng lên mạng xã hội Weibo nói ông đang tới thăm một ngôi trường ở thị trấn Nhã An, Tứ Xuyên.

Tim Cook tại một ngôi trường ở Tứ Xuyên. Ảnh: Weibo/Tim Cook

Theo các chuyên gia, chuyến đi của Tim Cook đến Trung Quốc tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của thị trường này với công ty. Hồi tháng 3, ông từng đến đất nước tỷ dân trong một tuần, gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và các quan chức chính phủ khác tại Bắc Kinh.

Thông tin Tim Cook đến Trung Quốc xuất hiện giữa bối cảnh công ty nghiên cứu Jefferies công bố Huawei hiện đứng vị trí số một về doanh số smartphone tại Trung Quốc trong khi iPhone 15 không đạt như kỳ vọng. Còn theo số liệu từ Counterpoint Research, doanh số iPhone 15 giảm khoảng 4,5% so với iPhone 14 năm ngoái, sau 17 ngày lên kệ, và là màn khởi đầu thấp nhất của iPhone ở Trung Quốc kể từ 2018.

"Các con số liên quan đến iPhone 15 đều đang ở mức báo động, phản ánh sự sụt giảm về chi tiêu của người dùng Trung Quốc", nhà phân tích Mengmeng Zhang của Counterpoint Research cho biết sau báo cáo ngày 16/10.

Còn theo Ethan Qi, Phó giám đốc Counterpoint Research, bộ ba Huawei Mate 60 khiến thị trường smartphone cao cấp sôi động trở lại, trực tiếp gây sức ép lên iPhone của Apple. "Nhiều yếu tố cộng lại làm mất đi phần nào hào quang của Apple trong tuần đầu bán iPhone 15 tại Trung Quốc", Qi nói với truyền thông ngày 17/10.

Giữa tháng 9, Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết iPhone bị cấm trong nội bộ cơ quan nhà nước Trung Quốc. Bộ Ngoại giao nước này sau đó nói chưa có luật cấm quan chức và nhân viên chính phủ dùng iPhone, nhưng lưu ý về "vấn đề bảo mật". Tuy nhiên, một số nhân viên chính phủ tiết lộ các hạn chế đã được triển khai không chính thức từ nhiều năm trước.

Bảo Lâm