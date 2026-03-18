Tim Cook bác tin đồn nghỉ hưu

Tim Cook, CEO Apple, bác bỏ những đồn đoán ngày càng lan rộng về tương lai của ông tại công ty, khẳng định vẫn yêu thích công việc hiện tại.

Trong chương trình Good Morning America phát sóng tuần này, Tim Cook cho biết, ông chưa từng nói mình sắp rời vị trí lãnh đạo tại Apple. "Tôi vô cùng yêu công việc của mình. 28 năm trước, tôi gia nhập Apple và đến nay vẫn yêu thích từng ngày ở đây", ông khẳng định.

Cook chia sẻ, ông không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu Apple và nói thêm: "Chúng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng những người làm việc cùng tôi đều rất tuyệt vời. Họ giúp tôi phát huy hết khả năng của mình. Hy vọng tôi cũng có thể giúp họ như vậy".

Lời chia sẻ của Cook xuất hiện vào giai đoạn mang tính bước ngoặt vì Apple sẽ tròn 50 tuổi vào ngày 1/4. Công ty cũng vừa trải qua thời kỳ đầy biến động với ban lãnh đạo cấp cao. Tháng 12 năm ngoái, giám đốc AI John Giannandrea, tổng cố vấn pháp lý Kate Adams và trưởng nhóm thiết kế giao diện người dùng Alan Dye cùng rời đi, trong khi chuyên gia về chip Johny Srouji được cho là đã ra tín hiệu sắp từ chức. Những sự ra đi này làm dấy lên nghi ngờ về việc phong cách điều hành của Cook có phù hợp với kỷ nguyên AI hay không.

Tim Cook, CEO Apple, cầm món quà từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington DC, ngày 6/8/2025. Ảnh: AP

Apple được kỳ vọng ra mắt iPhone gập đầu tiên và kính AI trong năm nay, đồng thời vẫn cần chứng minh họ có thể mang đến phiên bản Siri cải tiến. Năm ngoái, công ty không thể thực hiện cuộc cải tổ Siri như hứa hẹn và ký thỏa thuận với Google để sử dụng Gemini cho các tính năng AI trên iPhone.

Nhiều nhà phê bình cho rằng bước đi này có thể khiến Apple phụ thuộc sâu hơn vào đối thủ. Walter Piecyk, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu công nghệ và viễn thông LightShed Partners, tháng 12 năm ngoái cảnh báo Apple có nguy cơ đánh mất tương lai AI vào tay Google.

Piecyk cho rằng 2026 là thời gian lý tưởng để Cook chuyển giao quyền lực, khi cổ phiếu Apple gần đạt mức cao nhất mọi thời đại và chu kỳ nâng cấp thuận lợi đang hình thành trong bối cảnh người tiêu dùng giữ điện thoại cũ lâu hơn và các nhà mạng tung ra chương trình trợ giá mới. Theo Piecyk, điều này sẽ giúp Cook rời đi trong vinh quang và trao lại nhiệm vụ chuyển đổi sang AI cho người kế nhiệm.

Tuy nhiên, trong chương trình Good Morning America, Cook không tỏ ra vội vã chuyển giao bất cứ nhiệm vụ nào. Ông gọi công nghệ AI là "vô cùng quan trọng", đồng thời bảo vệ cách tiếp cận ưu tiên quyền riêng tư của Apple.

Thu Thảo (Theo CNBC, People)