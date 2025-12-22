Tìm cô gái yêu nấu ăn

Anh nguyện ăn tất cả những món mới lạ mà em muốn thử sức.

Chào em, cô gái công dung ngôn hạnh,

Xã hội thời nay tập trung vào "dung" nhiều quá, làm anh tìm mỏi mắt mà không được ai đạt tiêu chuẩn trong khi cách đây mới một, hai chục năm thôi, điều đó vẫn còn khá phổ biến.

Anh cao hơn 1m8, nặng chỉ hơn 70 kg, thỉnh thoảng bị người ta quở là gầy (nhưng chưa từng có ai chê anh xấu nha). Chắc tại mỗi tuần anh nhịn ăn một ngày để tiết kiệm tiền. Anh không lê la quán xá, tụ tập nhậu nhẹt, cũng không biết hút thuốc hay đánh phỏm giỏi giang gì cho cam. Quần áo chắc một năm sắm được vài bộ, có cái rách rồi anh vẫn mặc. Ngược lại, anh sẵn sàng mua một bộ ván lướt sóng để thử những điều mới mẻ, hấp dẫn. Anh thuộc típ người hiểu biết rộng, mỗi ngày đều dành một tiếng đồng hồ để đọc sách trước khi ngủ sớm.

Anh cần em dưới 30 tuổi, yêu nấu ăn, có tư duy độc lập và sẵn sàng tiếp thu, trải nghiệm cái mới, để chúng ta có thể chia sẻ những kiến thức thú vị mà mỗi đứa học được mỗi ngày. Sẽ là một điểm cộng lớn nếu em giỏi tiếng Anh. Em ở đâu không quan trọng, vì mục tiêu sau này của anh là sẽ xây vài ngôi nhà ở các nước khác nhau để chúng ta tha hồ bay như chim, di trú đến những nơi ấm áp.

Gửi thư cho anh nhé. Gửi cả ảnh những món em làm cho anh nữa nhé? Sẽ không lâu đâu, từ những bức ảnh ấy đến lúc anh được trực tiếp nếm thử những sản phẩm chứa đựng tình yêu mà đôi bàn tay em tạo ra.

