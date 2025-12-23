Tìm cô gái trân trọng hạnh phúc giản dị và yêu thương chân thành

Tôi đến từ Sài Gòn, người cao gầy, nếu được ăn gian chiều cao vài con số thì chắc cũng đâu đó 1m8, chưa từng có mối tình nào.

Xin chào, mùa Giáng sinh đang đến gần, lại một năm dần khép lại, chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành, đầy ắp niềm vui và hy vọng. Tôi dù không phải là kiểu người thích sự náo nhiệt với đám đông, nhưng lại rất thích và trân trọng không khí ấm áp của Giáng sinh với những giai điệu vui tươi. Tôi là người con đến từ Sài Gòn, chàng trai có mẫu người cao gầy, nếu được ăn gian chiều cao vài con số thì chắc cũng đâu đó 1m8, nhưng cũng không ổn định lắm.

Tôi chưa từng có một mối tình nào. Có lẽ vì thế mà tôi luôn nghĩ mình là một người rất bình thường, không quá tài năng, không có gì nổi bật. Tôi muốn chỉ bước vào tình yêu khi bản thân thật sự sẵn sàng. Tôi từng đọc nhiều chia sẻ về quan niệm: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Vì là người đơn giản, tôi từng nghĩ cuộc đời cũng chỉ xoay quanh những lựa chọn như thế: không phải lúc nào cũng là dấu cộng, cố gắng có thật nhiều, mà đôi khi phải là dấu trừ, biết cắt bớt những ham muốn khác để giữ lại vài giá trị mình thật sự trân trọng.

Thế là tôi kiên nhẫn chờ đợi, tích lũy và hy vọng. Dù không ít lần cảm thấy mệt mỏi và tủi thân khi bước đi một mình giữa biển người đông đúc mà không thấy đâu là góc nhỏ dành cho mình. Những lúc như vậy, tôi thường tự ôm lấy bản thân và an ủi rằng: thành công lớn nhất trong đời có lẽ là được sống trọn vẹn theo cách mình chọn.

Vì nghĩ mình chỉ là người bình thường, tôi tự nhủ với câu nói quen thuộc: "Nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, còn nếu muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau". Có lẽ lúc này tôi cứ nên bước trước trên con đường ít người chọn, giữ lấy niềm tin của riêng mình. Đọc đến đây, chắc bạn cũng đừng nghĩ đó là con đường gì quá ghê gớm. Thật ra chỉ là tôi hay lạc đường, vô tình đi bộ lên cao tốc, có lẽ vì tin Google Maps quá mức.

Nhưng khi đã đi một đoạn khá dài, tôi chợt nhận ra hình như mình luôn thiếu đi một thứ gọi là hạnh phúc thật sự. Tôi thấy mình đã quá tự tin khi nghĩ rằng chỉ với đôi chân và ý chí thì có thể chạy nhanh hơn những chiếc ôtô. Dù cố gắng đến đâu, thứ tôi nhận lại đôi khi chỉ là sự trống rỗng và những điều vô nghĩa. Tôi cũng nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ "sẵn sàng" nếu cứ đứng nhìn dòng xe hối hả trước mặt. Những buổi hẹn bị bỏ lỡ, những khoảnh khắc thân thiết chưa kịp có, những cái nắm tay chưa từng xảy ra, những lời chưa kịp nói... tất cả đều không thể quay lại.

Có lẽ chỉ khi thôi so sánh bản thân với người khác, biết trân trọng những gì mình đang có và chấp nhận rằng mình chỉ là một người bình thường, tôi mới thật sự chạm đến hạnh phúc. Thật lòng mà nói, tôi vẫn rất khao khát yêu thương, khao khát được quan tâm, hỏi han và có những mối gắn kết giản dị, dù ngắn ngủi, giữa những con người luôn bận rộn với cuộc sống riêng. Tôi hiểu rằng chỉ khi sống tốt phần của mình, tôi mới có thể trao cho người khác sự yêu thương trọn vẹn. Bởi không ai có thể rót cho người khác khi chính ly nước của mình còn trống.

Rồi tôi chợt nhận ra câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" có lẽ mang một ý nghĩa khác. Phần khó khăn nhất không hẳn nằm ở người đàn ông. Xây nhà có thể chỉ cần làm một lần, nhưng giữ được tổ ấm lại là chuyện của cả đời người. Tôi cũng nghĩ đến câu nói: "Muốn tỏa sáng thì phải chấp nhận bị đốt cháy". Để yêu và giữ gìn yêu thương, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ bấy lâu nay tôi chưa đủ dũng khí, luôn né tránh vì sợ tổn thương.

Nhưng tôi tin rằng, dù còn cần nhiều cố gắng, tôi sẽ làm tốt phần của mình. Có lẽ đã đến lúc tôi không nên tiếp tục đi bộ trên con đường cao tốc ấy nữa, mà nên dừng lại, bật điện thoại và gọi một chuyến xe taxi cho mình. "To handle yourself, use your head; to handle others, use your heart". Tôi nghĩ đã đến lúc mình học cách sẵn sàng, dám mở lòng và chấp nhận cả những va chạm cần thiết. Nếu bạn cũng có cảm tình, cũng trân trọng những giá trị hạnh phúc giản dị và yêu thương chân thành, hãy gửi cho tôi một lá thư để kết nối nhé. Lá thư ấy tôi đã treo sẵn lên đôi vớ trên cây thông rồi. Tôi là người rất thích những lời chúc, và cũng mong nhận được thật nhiều lời chúc từ mọi người. Chúc bạn một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp.

