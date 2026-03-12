Tìm cô gái thủy chung

36 tuổi, đủ trẻ để vẫn còn nhiều kế hoạch cho cuộc đời và cũng đủ trưởng thành để biết mình thực sự cần điều gì.

Tôi là kỹ sư. Công việc dạy tôi suy nghĩ lôgic, kiên nhẫn và luôn chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Ngoài công việc, tôi khá giản dị: thích cà phê buổi sáng, thích những cuộc trò chuyện thật lòng hơn là những lời xã giao và thích cảm giác bình yên sau một ngày làm việc.

Tôi chưa lập gia đình. Không phải vì cuộc sống thiếu cơ hội, mà vì tôi luôn nghĩ rằng nếu đã chọn ở bên ai đó thì đó phải là một sự lựa chọn nghiêm túc và lâu dài.

Bạn bè nói tôi là người điềm tĩnh, dễ nói chuyện và khá biết quan tâm. Tôi không phải kiểu người quá lãng mạn bằng lời nói nhưng tôi tin mình là kiểu người sẽ âm thầm làm nhiều điều để người bên cạnh cảm thấy được trân trọng.

Ở tuổi này, tôi không tìm kiếm những điều quá hào nhoáng. Tôi chỉ mong gặp một người phụ nữ có sự ấm áp, hiểu chuyện, biết cười trước những điều nhỏ bé của cuộc sống và cũng đang thật lòng muốn xây dựng một mối quan hệ bền vững.

Nếu bạn là người như vậy, có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện. Biết đâu, giữa rất nhiều người lướt qua nhau ở đây, chúng ta lại tìm thấy đúng người mình đang tìm.

