Tìm cô gái thích có người yêu ăn chay

Anh thích một cô gái tóc dài, nhẹ nhàng, biết quan tâm và yêu thương anh.

Ở tuổi 41, anh không phải kiểu người khiến em ngoái nhìn ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. Không phải vì anh thiếu sức hút mà bởi anh chọn cách hòa mình vào đám đông, như một cái cây lặng lẽ giữa rừng xanh, chỉ lộ ra vẻ đẹp khi em chịu dừng lại và quan sát. Anh không phô trương, nhưng đơn giản đến mức khiến em phải tự hỏi: "Làm sao một người lại có thể sống trọn vẹn đến thế"? Anh không uống rượu bia, không hút thuốc. Không phải vì anh đạo mạo hay cố tỏ ra thanh cao mà đơn giản vì anh thích cảm nhận cuộc sống một cách rõ ràng. Một điều khác anh nhận ra là rượu bia không tốt cho sức khỏe, rượu bia có thể vô tình phá hoại tình cảm gia đình, đôi lứa. Em biết không, với anh không hút thuốc lá là cách bảo vệ sức khỏe cho những người xung quanh.

Nhà anh sạch sẽ, không phải kiểu sạch sẽ gượng ép để khoe mẽ, mà là sự gọn gàng tự nhiên, như thể mọi thứ trong không gian của anh đều có câu chuyện riêng. Làm việc nhà cũng giống như chăm sóc chính mình, anh cho rằng chăm sóc không gian sống, nó sẽ chăm sóc lại tâm hồn bạn, chăm sóc người mình yêu thương anh sẽ nhận lại được những nụ cười, nụ hôn của hạnh phúc. Anh nấu ăn ngon, không phải kiểu đầu bếp Michelin với những món cầu kỳ mà là những bữa ăn đậm chất gia đình. Sau một biến cố lớn trong cuộc sống, anh đã chọn ăn chay, ăn chay để khỏe hơn, để thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Chắc em cũng biết anh nấu món chay siêu ngon, rất tình cảm. Biết đâu yêu thương của em sẽ làm cho món ăn ngon hơn nữa theo một cách nào đó.

Điều làm anh đặc biệt không chỉ nằm ở những thói quen cá nhân. Anh sống đơn giản, không chạy theo những thứ phù phiếm. Căn nhà nhỏ của anh đầy cây xanh, từ chậu xương rồng bé xíu trên bàn làm việc đến cây si già ngoài sân mà anh chăm như chăm một người bạn. Anh thích đi bộ giữa thiên nhiên, nghe tiếng lá xào xạc, ngắm ánh nắng lấp ló qua tán cây. Cây cối không bao giờ nói dối, anh biết rằng chúng chỉ sống và thế là đủ. Không đòi hỏi, không phán xét và không tranh luận giành phần thắng. Có lần, anh đã trải qua việc ngồi cả buổi chiều bên một con suối, chỉ để nghe tiếng nước chảy. Nghe thì sến, nhưng anh như được nạp thêm năng lượng sống, em sẽ thấy mình cũng muốn thử, dù chỉ một lần.

Anh làm từ thiện, không phải kiểu đăng bài khoe trên mạng xã hội, mà là những việc nhỏ, lặng lẽ. Anh không làm để được khen, mà vì anh tin rằng cuộc sống chỉ đáng sống khi bản thân chúng ta biết chia sẻ. Có lần, anh kể về một cậu bé ở làng anh giúp đỡ, cậu bé đã tặng anh một bức vẽ nguệch ngoạc để cảm ơn. Anh giữ bức vẽ ấy trong ví, như một báu vật. 41 năm, anh không phải người hoàn hảo. Anh không phải là một người giàu có về vật chất, và anh tin rằng những gì anh trải qua không một đồng tiền nào có thể mua được. Anh cũng có những ngày mệt mỏi, những khoảnh khắc nghi ngờ bản thân. Nhưng anh chọn cách đối diện với chúng bằng sự chân thành, bằng cách sống đúng với con người mình. Anh không hứa hẹn những điều to tát, nhưng anh luôn có mặt, luôn lắng nghe, luôn mang đến cảm giác an toàn cho những ai ở bên. Anh thích đem đến cho người mình yêu những bất ngờ nhỏ mỗi ngày, em là lý do để anh làm điều đó.

Người đàn ông 41 tuổi ấy như một ly trà nóng trong chiều mưa, giản dị mà ấm áp, không làm em choáng ngợp nhưng đủ để em nhớ mãi vị đắng khi vừa uống và vị ngọt khi bắt đầu đi vào cơ thể. Nếu em gặp anh, hãy thử ngồi xuống, uống một ly cà phê, một ly trà, nghe anh kể về cây cối hay một chuyến đi thiện nguyện. Em sẽ thấy cuộc sống, hóa ra, đẹp hơn rất nhiều. Những câu chuyện thiện nguyện đủ các cung bậc cảm xúc.

Đọc đến đây chắc em có một câu hỏi trong đầu: Anh ấy thích một cô gái thế nào nhỉ? Anh thích một cô gái tóc dài, nhẹ nhàng, biết quan tâm và yêu thương anh. Tuổi tác với anh không nói lên gì nhiều, mọi thứ chỉ là tham khảo khi anh gặp em và cảm nhận được nhiều hơn những gì anh từng tưởng tượng. Cảm ơn em đã đọc câu chuyện cuộc sống của anh, mỉm cười thật tươi rồi tiếp tục chạy "deadline" thôi em.

