Tìm cô gái ít sống ảo và biết nghĩ cho người khác

Tình yêu quan trọng nhất là sự thấu hiểu, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau. Anh hy vọng cả hai nghiêm túc, chịu khó tìm hiểu và cố gắng sắp xếp có thể gặp mặt nhau đều đặn hàng tuần. Đối với anh như vậy thì cả anh và em mới có thể đến với nhau một cách bền vững, lâu dài và phát triển được. Anh 27 tuổi, có công việc văn phòng ổn định, cao khoảng 1m7, tính cách hiền lành, điềm đạm, ít rượu bia, không hút thuốc và ít la cà sau mỗi ngày đi làm về.

Tính cách anh vừa hướng nội vừa hướng ngoại, suy nghĩ tích cực, cởi mở với mọi người, thích được đi chơi và khám phá thế giới này cùng với em, cùng nhau trò chuyện để hiểu nhau hơn. Sống có trách nhiệm, đồng cảm, biết quan tâm với mọi người và với người mà mình thương mến. Nghiêm túc và bình tĩnh trong mọi vấn đề thì mọi thứ sẽ ổn và luôn có cách giải quyết của nó em nhỉ.

Về em, anh mong muốn được tỏ tình với cô gái theo đạo Công giáo, tuổi từ 24 đến 28, có công việc ổn định và đang làm việc tại TP HCM. Còn về tính cách, em hòa đồng, vui vẻ, năng động, chia sẻ cùng anh, ít sống ảo và sống vì gia đình. Cũng mong em có suy nghĩ chín chắn, trưởng thành, trách nhiệm và biết nghĩ đến người khác giống như anh vậy đó em nhé. Trân trọng.

